Vilagarcía y O Grove asfaltan una treintena de calles y pistas rurales

El asfaltado de calles, carreteras municipales y pistas rurales ocupa todos los años buena parte de los presupuestos municipales, y más después de inviernos tan duros como el pasado, que dejaron numerosas vías de comunicación poco menos que impracticables. Concellos como los de Vilagarcía de Arousa y O Grove han diseñado planes específicos de asfaltado.

En el caso de Vilagarcía, el alcalde, Alberto Varela, hizo ayer balance de las actuaciones llevadas a cabo con cargo al plan de 2025, que permitió actuar en 11 puntos e invertir algo menos de 331.000 euros. Mientras, el regidor de O Grove, José Cacabelos, explicó ayer el inicio de un plan valorado en 354.000 euros y que permitirá actuar en 18 puntos del municipio.

En el caso concreto de Vilagarcía, Varela, el concejal de Obras, José María González y una representación de los vecinos comparecieron ante los medios en la calle Marxiada, situada en el entorno del pabellón de Fontecarmoa y muy utilizada ahora por los conductores para salir de la zona deportiva rumbo a Vilagarcía o la zona de Vilaxoán.

Varela y González, ayer junto a los vecinos en la calle Marxiada. / Iñaki Abella

Varela explicó que, «intentamos llegar a todas partes, según las peticiones que nos hacen las asociaciones de vecinos de cada lugar en las reuniones periódicas que mantenemos con ellas».

En el caso concreto de la calle Marxiada, además del asfaltado y la señalización, las obras incluyeron la mejora de la recogida de aguas pluviales en un tramo de 200 metros y la instalación de badenes. Asimismo, se realizaron trabajos con cargo al plan de 2025 en las calles Adolfo Pedrido Morla y Ramón Martínez, en Fonte de Faxilde, San Andrés, Fondo da Vila, O Feal, Travesía O Feal, el acceso al Hospital do Salnés y la rotonda de O Cavadelo.

Varela apuntó que, durante su mandato, el Ayuntamiento ha intervenido en un total de 45 vías con una inversión de casi un millón de euros (960.000 euros). «Esto significa que, en los últimos tres años, se han renovado 7.586 metros de calles y carreteras en 19 lugares del municipio, tanto en zonas urbanas como rurales», apunta el Concello en un comunicado.

Además, el alcalde anunció que el plan para 2026 ya se está ultimando con un presupuesto de 550.000 euros. Como en ocasiones anteriores, además del asfaltado, las acciones buscarán solucionar otras deficiencias o necesidades, como las relacionadas con la recogida de aguas pluviales o la ampliación de calzadas, e incluirán también medidas de calmado del tráfico y de mejora de la seguridad vial, «algo que los vecinos también nos piden», señaló el alcalde.

Por otro lado, y como ya se ha mencionado, el Ayuntamiento y Augas de Galicia colaborarán en la renovación del pavimento de las avenidas Rodrigo de Mendoza y Valle Inclán, seriamente dañadas por las obras de saneamiento que realiza la entidad autonómica por la obra de los tanques de tormentas. Para evitar reparaciones parciales en estas importantes vías de comunicación, el Ayuntamiento se ha ofrecido a colaborar económicamente para que se puedan llevar a cabo intervenciones integrales que abarquen toda la longitud de las vías de forma simultánea.

Las obras de Valle Inclán y Rodrigo de Mendoza podrían incluirse en el plan de asfaltados.

O Grove

José Cacabelos explica que el Concello de O Grove puso en marcha ayer un plan de asfaltados, con un presupuesto de 354.000 euros y la previsión de actuar en 18 lugares; las calles Raposeira, Sol, Conchases, Boibas, A Torre, Gandariña, Andalucía, Borreiros y A Plaza, y los lugares de Meloxo, Reboredo (en dos tramos), Os Paus, O Quinteiro de Temperán, A Laxe, Terra de Porto, Os Pardiños, Reboredo y el entorno del pabellón municipal.

Noticias relacionadas

Este plan se financia con remanentes económicos del pasado año, y permitirán cambiar la capa de rodadura actual por otra de aglomerado asfáltico.