Vilagarcía culmina la mejora del tartán de las pistas de Fontecarmoa para optar a pruebas oficiales

El Concello de Vilagarcía dará por finalizadas este miércoles las obras de adecuación del tartán de las pistas de atletismo de Fontecarmoa, una actuación impulsada con el objetivo de adaptar el recinto a las condiciones exigidas para la celebración de competiciones oficiales. El proyecto, ejecutado siguiendo las indicaciones técnicas de la Federación Galega de Atletismo, supuso una inversión de 164.255 euros. A esa cantidad se suman otros 18.000 euros destinados a la compra de un colchón para la práctica del salto con pértiga.

La intervención se centró en dos frentes principales. Por una parte, se renovó el sistema de iluminación, que pasa a contar con tecnología led, más eficiente tanto en consumo como en potencia lumínica. Por otra, se actuó sobre el tartán, con trabajos de nivelación de las calles mediante capas de caucho y resina, además de la reparación de deficiencias en bordes, chapas señalizadoras, círculos de lanzamiento y obstáculos de la ría. La actuación se completó con el pintado de las líneas de meta y de separación entre carriles. Una vez rematados los trabajos, el siguiente paso será tramitar la homologación de las instalaciones ante el organismo federativo estatal.

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Desde el gobierno local enmarcan esta actuación en el plan municipal de mejora de infraestructuras deportivas, que contempla inversiones por más de 3,2 millones de euros entre 2025 y 2026. En esa estrategia se incluyen también actuaciones como la ampliación de la piscina municipal, la reforma del pabellón de Bamio, mejoras en instalaciones náuticas o la intervención en el césped de A Lomba, a las que se añade la reforma integral del pabellón Sara Gómez, acometida en 2024 con un presupuesto de 2 millones.