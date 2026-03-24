Vilagarcía celebrará la II Xornada de Matemáticas na Rúa e en Galego el 26 de marzo para acercar las ciencias jugando

Vilagarcía volverá sacar las matemáticas a la calle el próximo jueves, 26 de marzo, con la celebración de la II Xornada de Matemáticas na Rúa e en Galego, una propuesta que convertirá la Praza da Peixería en un espacio de juego, aprendizaje y divulgación científica. Tras la buena acogida de la primera edición, la iniciativa regresa con un doble objetivo: desterrar la idea de que las matemáticas son aburridas o inútiles y reivindicar el gallego como una lengua plenamente válida para la enseñanza de las ciencias.

La actividad parte de la colaboración entre seis centros educativos de la villa: el CEIP Plurilingüe Arealonga, el CEIP Plurilingüe de Rubiáns, el IES O Carril, el IES Castro Alobre, el IES Armando Cotarelo Valledor y el CPR Plurilingüe Sagrada Familia. Todos ellos participarán en una jornada en la que el protagonismo recaerá de forma directa en el alumnado.

Serán los propios estudiantes quienes expliquen y dinamicen los distintos retos y talleres preparados en sus puestos, mientras sus compañeros recorren la plaza participando en las actividades del resto de centros. Todo ello se desarrollará de forma rotatoria para que todos puedan ejercer tanto de anfitriones como de participantes.

Noticias relacionadas

Además, cada alumno dispondrá de un «carné de estudiante» diseñado para la ocasión, en el que irá sumando adhesivos a medida que complete con éxito cada prueba. La organización corre a cargo del profesorado y del alumnado implicado, con el apoyo del Concello de Vilagarcía y de Agapema, en una apuesta por acercar las matemáticas a la vida cotidiana desde el juego, el rigor y la lengua gallega.