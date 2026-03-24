Valga celebra el cumpleaños de su tercera vecina más longeva

El Concello de Valga quiso hoy felicitar de manera especial a la tercera vecina más longeva del municipio, Manuela Eiras Castiñeiras, que sopló 102 velas rodeada de sus seres queridos en su casa de Ferreirós (Cordeiro).

El alcalde, José María Bello Maneiro, se sumó a la celebración y, según la cumpleañera, es casi como uno más de la familia. «Criouse aquí» dijo en varias ocasiones, emocionada, al recibir el regalo que le entregó en nombre de sus vecinos: un ramo de flores y una tarta.

También acudió la concejala Carmen Gómez para felicitar a Nela de Catalina que, a sus 102 años, no ha perdido nada de su engería, ganas de celebrar y de compartir conversaciones e incluso de tocar la pandereta y cantar.

Unas treinta personas acudieron a la celebración, pues el clan de Eiras es muy extenso. Tiene nueve hijos, catorce nietos, dieciocho bisnietos y un tataranieto.

Su deseo al soplar las velas fue: «Que para o ano esteamos todos xuntos aquí».

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Nela es actualmente la tercera vecina de más edad de Valga, después de María Tarrío, con 103 años, y de Benilde Castaño, que hace unos días cumplió también 102.