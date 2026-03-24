Los servicios concentran el 83% de las quejas atendidas por Consumo en Vilagarcía

La Oficina Municipal de Información ao Consumidor de Vilagarcía tramitó a lo largo de 2025 un total de 1.798 consultas, con un claro predominio de las incidencias vinculadas a la prestación de servicios. En concreto, 1.500 de esas atenciones, el 83 % del total, estuvieron relacionadas con deficiencias o malas prácticas en este ámbito, frente a las 298 referidas a productos de consumo. La estadística confirma así una tendencia ya observada en ejercicios anteriores y sitúa de nuevo a la telefonía móvil como el principal foco de reclamaciones.

Junto a este sector, el comercio electrónico, la banca, la electricidad y los seguros concentraron buena parte de las quejas atendidas por la OMIC. En el apartado de servicios, la telefonía móvil sumó 176 reclamaciones, por delante del comercio electrónico, con 161; la banca, con 142; la electricidad, con 136; y los seguros, con 135. A continuación se situaron internet, con 104; el transporte aéreo, con 70; la reparación de automóviles, con 63; y el transporte ferroviario o terrestre, con 58.

La oficina municipal también gestionó reclamaciones relacionadas con servicios de intermediación inmobiliaria, alquiler de vivienda, servicios profesionales, agencias de viajes, academias de enseñanza, venta a distancia, servicios postales, alquiler de vehículos, gasolineras o servicios a domicilio. El abanico de incidencias confirma que la defensa de los derechos de los consumidores abarca un campo cada vez más amplio y diverso.

En el bloque de productos, vuelven a destacar los teléfonos móviles, con 76 consultas y reclamaciones, principalmente por cuestiones ligadas a la garantía. Tras ellos aparecen los automóviles, con 44; los electrodomésticos, con 35; la ropa, con 29; el calzado y los complementos, con 19; y los muebles, con 16. También se atendieron casos vinculados a productos informáticos, juguetes y artículos infantiles, vivienda, alimentación, material eléctrico y joyas, aunque en menor número.

La memoria del servicio subraya además que entre un 30 y un 40 % de las consultas no llegan a convertirse en denuncia ante el Servicio Provincial de Consumo, ya que muchas se resuelven en una primera fase gracias al asesoramiento de la propia oficina. Ese acompañamiento permite al consumidor presentar la reclamación ante la empresa mediante la correspondiente hoja de reclamaciones, una vía más rápida y que, en bastantes ocasiones, evita que el conflicto tenga que escalar a otras instancias.

Cuando la solución no llega, la OMIC orienta a los afectados sobre los pasos a seguir. En la mayoría de los casos, las quejas se remiten al Servicio Provincial del Instituto Galego de Consumo e da Competencia de Pontevedra. En asuntos financieros y de seguros, la derivación debe realizarse ante organismos específicos, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Otro de los rasgos que deja el balance de 2025 es el incremento de las consultas telefónicas, una tendencia al alza en los últimos años por razones de comodidad y agilidad. La atención presencial se mantiene los lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 14.00 horas, mientras que la atención telefónica funciona de lunes a viernes en ese mismo horario.

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La OMIC de Vilagarcía mantiene además su papel de referencia comarcal. Aunque se trata de un servicio municipal, son frecuentes las consultas de vecinos de otros ayuntamientos del entorno, lo que confirma su consolidación como punto de apoyo para consumidores no solo de Vilagarcía, sino también de localidades próximas de O Salnés y comarcas limítrofes.