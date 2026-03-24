Ribadumia refuerza su apoyo a las víctimas

El Concello de Ribadumia celebró ayer la primera de las reuniones de la Mesa de Coordinación Local fronte á Violencia de Xénero, un nuevo espacio de trabajo que nace con el objetivo de mejorar la coordinación entre los diferentes agentes implicados en la prevención, detección e intervención ante las violencias machistas en el ámbito municipal.

En esa reunión participaron el propio alcalde, David Castro, y las ediles Alba Martínez y Vanesa Jorge, pero también técnicos del departamento de Servizos Sociais, del Centro de Información á Muller de O Salnés, responsables de centros educativos, representantes de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y agentes de la Guardia Civil especializados en Viogen.

Desde el Concello se explicaba ayer que esta administración local forma parte activa del CIM de O Salnés y de la mesa de coordinación comarcal, pero la creación de esta nueva mesa local responde «a la necesidad de reforzar el trabajo coordinado en el propio municipio, especialmente entre aquellos profesionales que mantienen un contacto directo con los vecinos y, de manera particular, con las víctimas de violencia de género».

Esta primera sesión tuvo un carácter meramente técnico, centrado en sentar las bases de funcionamiento de la mesa, mejorar los canales de comunicación entre los distintos servicios y compartir información sobre los recursos disponibles. Además, se puso en valor el trabajo desarrollado en los últimos años por el Concello de Ribadumia en materia de igualdad, prevención y sensibilización, con múltiples iniciativas dirigidas a la ciudadanía y, especialmente, a la juventud.

La creación de esta mesa local tiene su origen en las jornadas formativas celebradas entre el pasado 24 de septiembre y el 1 de octubre, impulsadas por la Consellería, en las que se destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional a nivel municipal. Posteriormente, el pleno del Concello de Ribadumia aprobó por unanimidad su constitución el pasado 6 de noviembre.

Noticias relacionadas

Desde el gobierno local se insiste en que esta mesa tendrá continuidad en el tiempo y que su trabajo se complementará con futuras reuniones abiertas al tejido asociativo, entidades deportivas y otros colectivos del municipio a fin de recoger propuesta sy seguir avanzando en la prevención de la violencia de género desde una perspectiva comunitaria. Además, las conclusiones y propuestas que se vayan derivando de este foro se trasladarán al CIM de O Salnés para mejorar esa coordinación.