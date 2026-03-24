La Ramiro Carregal Soccer Cup vuelve a poner a Vilaxoán en el mapa del mejor fútbol base

Vilaxoán volverá a situarse en el mapa del fútbol base internacional del 3 al 5 de abril con la disputa de la quinta Ramiro Carregal Soccer Cup, el torneo cadete organizado por el San Martín que, en apenas un lustro, ha logrado asentarse como una cita de referencia. La competición reunirá a 29 equipos y se desarrollará de nuevo en dos escenarios, el campo Municipal de Vilaxoán y el Manuel Jiménez, en una edición que contará además con un padrino muy especial: el vilaxoanés Óscar Marcos, futbolista del Celta B.

La presentación del campeonato evidenció el arraigo que ha adquirido ya el evento en la parroquia. Cerca de un centenar de vecinos acudieron al Municipal de Vilaxoán para acompañar al club organizador en un acto en el que también participaron los cadetes del San Martín y representantes institucionales. Más allá del cartel deportivo, la sensación compartida fue la de estar ante una competición plenamente consolidada, capaz de atraer a canteras de prestigio y de proyectar el nombre de Vilaxoán y Vilagarcía más allá de Galicia.

El torneo mantendrá su formato habitual, con una primera fase de grupos y una segunda ronda en la que los equipos competirán tanto por el título principal como por las distintas copas de consolación. El nivel de la participación volverá a ser uno de sus grandes reclamos. Entre los clubes confirmados figuran equipos como Vitória de Guimarães, Rayo Vallecano, RC Celta, Deportivo, Leganés —vigente campeón tras imponerse el año pasado al Betis—, FC Famalicao y el Antiguoko KE, histórico referente vinculado al Athletic Club.

Durante el acto de presentación, el concejal de Deportes de Vilagarcía, Carlos Coira, puso en valor la constancia del San Martín a la hora de sacar adelante una cita que alcanza ya su quinta edición. «Quiero agradecer a la organización toda la labor que ya son cinco años realizando. Dende el Concello tratamos de colaborar y ser una pieza para ellos», señaló. En términos similares se pronunciaron tanto el vicepresidente de la Federación Galega de Fútbol, José Manuel Fernández, como el diputado provincial Marcos Guisasola, quienes destacaron la complejidad organizativa del torneo y su importancia para reforzar la imagen de la provincia como territorio volcado con el deporte.

Desde la organización, Paco Ozores incidió en el trabajo silencioso que exige cerrar un campeonato de estas dimensiones en fechas en las que coinciden otras citas destacadas del panorama nacional. Según explicó, la preparación comenzó ya en septiembre y no resulta sencillo reunir en Vilaxoán a tantos equipos en plena competencia con otros torneos de renombre. Aun así, el objetivo se ha cumplido una vez más y con una repercusión que trasciende lo deportivo. La previsión es que la Soccer Cup movilice a unos 600 jugadores y genere entre 1.600 y 2.000 pernoctaciones en Vilagarcía durante ese fin de semana.

La presentación dejó también uno de sus momentos más emotivos con el recuerdo a Mar Barral, colaboradora del torneo desde sus inicios en la creación del trofeo de campeones y fallecida recientemente. Y hubo espacio igualmente para la emoción de Óscar Marcos, que arropado por familiares, amigos y vecinos asumió con orgullo el papel de padrino del torneo de su localidad.

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La competición echará a andar el viernes 3 de abril a las nueve de la mañana con dos encuentros inaugurales. En el Municipal de Vilaxoán se medirán Fund. Imagine 2050 y Cedeira SD, mientras que el Manuel Jiménez abrirá su actividad con el choque entre CD Parquesol y Cidade de Ribeira CF. Será el primer paso de tres días en los que Vilaxoán volverá a respirar fútbol por todos sus rincones.