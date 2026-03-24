El PP insta a Ravella a ensanchar la acera del Castro Alobre

El PP de Vilagarcía presenta una moción para su debate en el pleno de este jueves, en la que insta al Concello a solicitar al Gobierno central a que ejecute cuanto antes el anunciado proyecto de humanización de la carretera nacional 640, desde Rubiáns hasta O Ramal, valorado en casi 6 millones de euros. Los conservadores se muestran especialmente preocupados por la inseguridad vial que padecen los peatones al caminar por la acera existente entre el instituto Castro Alobre y el centro de salud, tan estrecha que apenas pueden pasar dos personas en paralelo. El PP afea la parálisis del proyecto de humanización anunciado hace tres años, en vísperas de las elecciones municipales, e instan a Ravella a asumir con sus propios fondos el retranqueo del cierre del instituto.