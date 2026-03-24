Olalla Buceta lleva la mirada de Vilagarcía a la exposición itinerante «Muiños do Folón e Picón a través da plástica»

La pintora vilagarciana Olalla Buceta forma parte del elenco de artistas invitados en la exposición itinerante «Muiños do Folón e Picón a través da plástica», un proyecto cultural que toma como punto de partida uno de los grandes enclaves etnográficos del sur de Galicia para convertirlo en materia artística. La muestra, que ya inició su recorrido en la Casa dos Alonso de A Guarda y continuó después en Mos, seguirá viajando por museos y espacios culturales situados en el Camino Portugués entre Lisboa y Santiago.

La participación de Buceta sitúa a Vilagarcía dentro de una propuesta que reúne a creadores de distintos puntos de Galicia, España y Portugal, todos ellos convocados para ofrecer su mirada sobre los históricos molinos de O Folón y O Picón, en O Rosal. En su caso, aporta una obra muy vinculada a la emoción que le despierta el paisaje, una línea de trabajo que define buena parte de su trayectoria.

La artista arousana desarrolla una pintura de gran fuerza matérica, trabajada con espátula y con acrílicos mezclados directamente sobre el lienzo. Más que una reproducción literal del entorno, su lenguaje busca transmitir la sensación que ese espacio provoca. La naturaleza, la música y también la sociedad forman parte de sus fuentes de inspiración, en una trayectoria en la que ha contado con la guía de referentes como Fernando Casas, Juan Fernández de la Iglesia o Anxel Huete.

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Su presencia en esta exposición enlaza además con un recorrido consolidado en certámenes y proyectos artísticos. Buceta participó en la Bienal de Vilanova de Cerveira, en Portugal, en la exposición urbana «Arte, Cultura e Litoral» de Burdeos y en trabajos como el mural «Muro de luz e auga» para el Puerto de Vilagarcía o «Voltas que da a Vida», homenaje escultórico promovido por el Concello arousano.