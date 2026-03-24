O Grove licitará este año la millonaria reforma de Luis Antonio Mestre

El Concello de O Grove espera licitar este año el proyecto de humanización de una de las principales arterias de comunicación de la localidad, Luis Antonio Mestre, en una de las iniciativas más relevantes del mandato con un presupuesto de 2,6 millones de euros. El alcalde, Jose Cacabelos, incluso le ve posibilidades a empezar la obra en este 2026 después de que el Consello da Xunta del lunes autorizara el convenio de cofinanciación.

Se trataba de un paso fundamental para ejecutar la actuación, como explicó el propio regidor, que espera firmar en los próximos días el acuerdo con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de traspaso del vial y cofinanciación.

Cabe recordar que se trata de un tramo de la PO-316 y de ahí el traspaso de la titularidad. Pero además, la Axencia Galega de Infraestruturas aportará 1,7 millones de euros. Para el resto, el Ayuntamiento tiene concedidos 900.000 euros a través del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra.

Cacabelos recordó que la actuación afecta a casi 900 metros de vía entre las intersecciones con la calle de A Praza y el alto de Borreiros y «es una de las obras más importantes posiblemente del mandato. De la historia puede sonar pedante, pero hasta es posible porque hablamos de una de las principales arterias y llevamos muchos años con problemas de rotura de tuberías, mal estado del firme…». En todo caso, «será uno de los hitos del mandato», añadió.

El regidor indicó que antes de sacarlo a licitación se reunirá con la oposición para «ajustar algunos matices» y como se había acordado cuando el proyecto se aprobó en pleno.

Advirtió también que va a ser una ejecución «larga» porque se va a levantar todo el firme para renovar la desgastada infraestructura de servicios básicos. En líneas generales, la intervención supondrá también un cambio de imagen «radical» con una humanización similar a la ejecutada en Alexandre Bóveda. El socialista detalló que hasta la intersección con la avenida de Portugal será un tramo más humanizado y dirigido a la prioridad peatonal y de allí hasta Borreiros, «seguirá la misma línea, pero teniendo también en cuenta el tránsito y tráfico pesado».

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Cacabelos también quiso «agradecer el trabajo» del departamento de la conselleira María Martínez Allegue y de ella misma, destacando que se dio un impulso al proyecto a su llegada. También del propio presidente, Alfonso Rueda, tras la aprobación el lunes en el Consello da Xunta del convenio para financiar en un 70% el proyecto, valorado en 2,6 millones de euros.