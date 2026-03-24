Nuevo acto vandálico en Cambados: los árboles de los bebés nacidos en 2025 duran cuatro días

El Concello ha lamentado la ocurrencia de un nuevo acto de vandalismo en Cambados a los bienes y espacios públicos.

A las esculturas, el columpio del mirador del Umia o las pintadas que se suceden en algunas partes, incluyendo bienes protegidos, se suman ahora unos árboles de Arborízate.

Unos ejemplares que precisamente fueron plantados este mismo sábado y que no han durado ni cuatro días. Por lo menos no todos, pues algunos han sido arrancados y también los carteles con los nombres de los niños.

Fueron plantados por familias y autoridades municipales en el área de esparcimiento de Cobas de Lobos, en el puente del Umia hacia Barrantes, en Vilariño.

Era una nueva edición de la iniciativa Arborízate que desde su puesta en marcha consiste en planta un ejemplar por cada nuevo cambadés nacido en el año anterior.

El alcalde, Samuel Lago, y otros ediles habían participado el acto y en esta ocasión fueron 74 árboles de especies autóctonas con los que además, la concejalía de Medio Ambiente de José Ramón Costa conmemoraba el Día del Árbol.

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Su tan corta existencia ha sido duramente condenada por el cuatripartito de Cambados, tachando este nuevo acto de vandalismo en Cambados de «indignante y vergonzoso». Además de ponerlo en manos de la Policía Local.