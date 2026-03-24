Nueve centros educativos eligen director para el próximo curso
El Cotarelo Valledor y el instituto de Carril figuran entre los que renovarán la dirección
La Consellería de Educación convoca un concurso de méritos para seleccionar y nombrar directores en casi 150 colegios e institutos públicos gallegos, entre los que se encuentran nueve de O Salnés y Ullán. En concreto, los centros arousanos en los que se convoca el procedimiento para cubrir la plaza de director son los colegios de Corvillón y Antonio Magariños (Cambados); el Julia Becerra Malvar, de Ribadumia; el Plurilingüe de Baño-Xanza (Valga); A Escardia, de Vilagarcía; el de Corón-Vilanova; el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Meis; y los institutos Armando Cotarelo Valledor y de Carril, ambos en Vilagarcía.
Los directores tomarán posesión del cargo para el curso 2026-27, y entre los méritos que se tendrán en cuenta figuran la antigüedad, la experiencia previa como directivo en otros centros públicos o los méritos académicos, tal y como se especifica en la orden publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). En todo caso, la mayor parte de la puntuación (hasta 12 puntos) podrá obtenerse con el proyecto de dirección.
Los interesados en participar en este proceso disponen de 15 días hábiles para presentar sus instancias, y en cada centro educativo se constituirá un comité de selección para valorar a los aspirantes si hay más de uno.
En este procedimiento entran las direcciones que finalizan su mandato en el presente curso académico y que no solicitaron la correspondiente prórroga, así como aquellas que deben ser renovadas por causas extraordinarias.
La selección se realizará de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Con carácter general, para poder optar a la dirección de un centro los aspirantes deberán ser personal funcionario de carrera de un cuerpo docente, con un mínimo de cinco años de antigüedad y estar prestando servicio este curso en un centro educativo dependiente de la Consellería de Educación. También podrán presentarse aquellas personas en situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares o en excedencia voluntaria, siempre que se reúnan las condiciones para el reingreso en el servicio activo.
A mayores, deberán haber superado un curso de formación sobre competencias directivas, aunque estarán exentas las personas que ejercieran cómo directoras de centros docentes públicos, con evaluación positiva, por lo menos cuatro años.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible
- Un local de copas de Vilagarcía, en el punto de mira: alcohol a menores, cámaras, drogas, un taser y vapeadores ilegales
- La caída de una baliza de avería causa un accidente múltiple en Bamio
- La obra «Santa Compaña» da inicio a una nueva ruta turística sobre leyendas y mitos de O Salnés
- Los biólogos aconsejan ampliar seis meses más el cese del marisqueo
- El paseo marítimo de Vilagarcía estrena imagen con las primeras «aves marinas»
- Aparente recuperación del pulpo: 125 toneladas y 2,3 millones de euros más que hace un año
- Setga ya ha retirado todas las farolas entre O Ramal y el parque de A Compostela