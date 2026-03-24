Medio Ambiente busca financiación para el colector litoral entre Vilanova y Cambados

La Consellería de Medio Ambiente está analizando las posibilidades de financiación de un viejo proyecto como es el del colector entre Vilanova y Cambados a fin de mejorar el saneamiento de la ría de Arousa. Así se lo comunicó la titular del gabinete, Ángeles Vázquez, al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, en una reunión que mantuvieron en la tarde de ayer y en la que se evaluaron vías de colaboración en cuestiones vinculadas con el tratamiento de aguas residuales y con la gestión del litoral.

En relación con los recursos hídricos, analizaron la situación del proyecto para la mejora del sistema de saneamiento de Vilanova de Arousa, que discurre tanto por este Concello como por el término municipal de la villa del albariño, en el que se están a definir las posibilidades de financiación de las distintas actuaciones. Al mismo tiempo, la Consellería sacará próximamente a información pública, a través de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, la solicitud de otorgamiento de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre para la ejecución del proyecto.

Este proyecto se intentó realizar hace ya algunos años para acabar con los vertidos que la propia red de alcantarillado provoca en el litoral vilanovés, pero fue rechazado por Costas del Estado, al considerar que la red debía alejarse del mar para evitar precisamente esa circunstancia. El proyecto quedó paralizado hasta que el Estado otorgó las competencias de Costas a la Xunta, que ha vuelto a recuperarlo para que sea una realidad. Así, se mejorará la red de alcantarillado entre Vilanova y la EDAR de Tragove aprovechando el sendero litoral y la pasarela que se construirá en Rego de Alcalde y cuyas obras han comenzado recientemente.

A mayores, Vázquez y el regidor acordaron estudiar posibles colaboraciones al amparo del programa de Augas de Galicia «Lecer nos ríos», que cuenta con un presupuesto de un millón de euros este año para promover la realización de festivales y eventos ambientales en áreas fluviales con actividades de ocio y deportivas.

Camiño do litoral

En el encuentro, la conselleira estuvo acompañada por la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, y por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, que le trasladaron al alcalde vilanovés que está previsto que una de las etapas del Camiño do Litoral de Galicia pase por Vilanova de Arousa. De hecho, en la localidad se va a habilitar un panel con información de interés para los visitantes, al que el Concello podrá hacer todo tipo de aportaciones de cara a incluirlas en el mismo.

En este sentido, recuerda Vázquez que el trazado diseñado para este camino se encuentra en fase de estudio y análisis de aportaciones, una vez que el pasado 10 de marzo finalizase el plazo de información pública, en el que todas las personas interesadas podían realizar aportaciones y consideraciones que estimasen oportunas.

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El Camiño do Litoral es un ambicioso proyecto de la Xunta de Galicia que une el municipio lucense de Ribadeo con el pontevedrés de A Guarda a lo largo de 1.300 kilómetros y 52 etapas, diseñado para recorrer toda la costa gallega a pie o en bicicleta. Esta ruta atlántica atraviesa 79 municipios, enlazando paisajes, cultura y gastronomía.