«Donde demuestras de verdad es en el directo y ahí mostramos nuestra esencia más pura»

El dúo Repion, la banda formada por las hermanas Iñesta, Marina y Teresa, es una de esas formaciones emergentes que ha hecho de la música todo un escenario para desarrollar su talento.

—¿Por qué el nombre de Repion?

Repión es peonza en castúo que es un dialecto extremeño, nuestro padre es de allí. Por 2011 cuando se fundó la banda, estábamos en casa de mi abuela y haciendo un poco de búsqueda para el nombre surgió lo de Repión, pero le quitamos la tilde.

—Vuestra música tiene fuerza, pero también mucha intimidad. En un formato acústico como el de Vilagarcía, ¿qué versión del grupo creéis que se va a encontrar el público?

Nos gusta este formato porque todas las canciones empiezan así, Teresa y yo nos ponemos así a componer. Nos gusta mucho. Teresa coge la guitarra y las dos nos acompañamos. Estamos muy a gusto porque se escucha todo más. Da pie a hablar un poco más. Nos gusta mucho y se genera una atmósfera muy chula.

—Tocáis en un espacio como el Salón García, más cercano y contenido que una sala grande o un festival. ¿Os obliga eso a reinterpretar también la manera de contar las canciones?

Nos tenemos que adaptar, pero es volver a la raíz. A veces no hace falta adaptar porque sale natural. Nos recuerda a como compusimos esas canciones. A veces componemos con guitarra eléctrica también.

—Ahora que hablamos de componer, vosotras y la música es una relación prácticamente inevitable.

Nuestro padre tenía un estudio en Camargo. Tocó toda la vida la guitarra, y tenía que tocar con cascos sin hacer ruido. Cuando nos fuimos a una casa en Camargo utilizó un cuarto muy pequeño que insonorizó y poco a poco se fue creando ese espacio para el poder tocar. Lo teníamos en casa. Siempre ha habido una guitarra por ahí y nos encantaba tocar y jugar con la música.

—Repion tiene una personalidad muy reconocible, pero sin dar la sensación de buscar una etiqueta cerrada. ¿Os sentís cómodas en esa tierra de nadie entre el rock más crudo y la canción más emocional?

Tenemos de todo, pero somos un grupo de rock-pop, a veces incluso son sonidos grunge. Ese toque noventero nos gusta mucho. No deja de ser rock y pop a la vez, con melodías pegadizas y melodías bonitas. Queremos que cada canción tenga su toque personal.

—Sois una banda construida desde un vínculo muy particular, el de dos hermanas compartiendo proyecto. ¿Qué ventajas tiene esa confianza absoluta y qué dificultades aparecen cuando la música y la familia conviven todos los días?

Hay más ventajas que inconvenientes. Nos entendemos muy bien, hay confianza y transparencia, a veces sin palabras. Tenemos mucha facilidad para decir lo que nos gusta y lo que no. Musicalmente nunca hemos discutido. La confianza a veces también da pie a no hablar de la mejor manera. No suelen durar más de un día las discusiones. A veces se nos olvida que somos hermanas y nos olvidamos de compartir todo más allá de la música.

—A veces da la impresión de que vuestras canciones salen de lugares muy concretos, muy vividos, pero luego consiguen que mucha gente se vea reflejada. ¿Qué creéis que convierte una historia propia en algo colectivo?

Yo creo que es la manera de comunicar y que las palabras que usamos sean mensajes cercanos y comunes. No somos diferentes al resto de los seres humanos. Las canciones cuentan cosas muy universales y por eso a nadie le resulta extraño lo que contamos.

—¿En qué momento se encuentra Repion en su carrera?

Estamos en un momento muy bueno, de crecimiento, de expansión, más en el punto de mira... Cada vez viene más gente a vernos, incluso a ciudades más pequeñas. Cantan nuestras canciones… Es un momento con muchas cosas buenas.

El dúo cántabro estará por primera vez en Vilagarcía. / Paz Vallejo

—Da la sensación de que Repion ha ido creciendo sin atajos, paso a paso. ¿Mirando hacia atrás, sentís que ese camino más paciente os ha ayudado a construir algo más sólido?

Estamos en el medio del camino, hay mucho por recorrer. Es un proyecto en el que confiamos, es muy familiar. La ilusión es seguir haciendo la música que queremos hacer.

—En vuestro repertorio conviven rabia, ironía, fragilidad y melodía. ¿Os interesa precisamente esa mezcla de contradicciones como forma de retratar mejor lo que sois?

Tiramos más hacia la tristeza, a veces es de donde salen las canciones. Cuando estamos muy contentos no miramos tanto hacia adentro. Cuando no estás bien igualmente intentamos escribir constantemente. Intentamos todo el rato absorber y que todo lo que nos genere emoción plasmarlo en un papel. Estás más introspectiva en determinados momentos y eso hace que algunas cosas fluyan más.

—Cuando preparáis un concierto acústico, ¿qué pesa más: respetar la esencia original del tema o aprovechar para desmontarlo y descubrir algo nuevo dentro de la canción?

La verdad es que nos vamos a lo básico, a los acordes de la canción y a generar una dinámica bonita. A lo mejor con otro tipo de rasgueo, pero es todo muy primario. En su estado más crudo, más esencial. A veces la gente nos dice que hay canciones que le gustan en formato más acústico.

—El directo suele ser el lugar donde una banda termina de medirse de verdad. ¿Qué habéis aprendido sobre vosotras mismas encima del escenario en este último tiempo?

Ahí es donde nos metemos al público en el bolsillo. Tiene mucha verdad, donde demuestras de verdad es en el directo y ahí mostramos nuestra esencia más pura. Que la gente repita.

—Para quien todavía no os haya visto nunca y vaya este domingo al Salón García, ¿qué os gustaría que entendiese de Repion al salir del concierto?

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Hay que ir como una esponja y dispuestos a sentir. Puedes emocionarte y llorar, reir y bailar.. Viajamos por muchos estados emocionales. Tienes que ir la con la idea de sentir aquello que escuchas. Quiero que se vayan a casa con un concierto que les haya inspirado. Que les de por escribir, cantar o volver a escucharnos cuando una comida que está muy rica. Queremos dejar buen sabor de boca y que nos quieran.