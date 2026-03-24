El GDR recibe nuevos proyectos de turismo, bodegas e industria

Los Ayuntamientos, asociaciones de vecinos o de montes, empresas y emprendedores que deseen presentar un proyecto a las subvenciones europeas que gestiona el GDR de O Salnés-Ulla-Umia deben apresurase, puesto que el plazo para la entrega finaliza en apenas diez días.

Al Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) arousano le ha correspondido casi un millón de euros en la convocatoria de ayudas del programa Leader 2026-28. El plazo para la presentación de los proyectos se inició el 2 de febrero, y termina el 6 de abril, Lunes de Pascua.

La documentación debe presentarse por vía electrónica, con lo que los promotores todavía disponen de cierto margen de tiempo para entregar sus proyectos. Sin embargo, todas aquellas personas que deseen realizar una consulta telefónica o presencial con el personal que gestiona el GDR debe saber que el último día que podrán hacerlo es el miércoles próximo, 1 de abril, puesto que después son los festivos de Semana Santa, y el lunes de Pascua es festivo local en Sanxenxo.

“Animamos a los promotores a presentar cuanto antes sus proyectos y a consultarnos cualquier duda que les pueda surgir”, explica la gerente del GDR, Arancha Pérez. A este respecto, apunta que en ocasiones hay propuestas que quedan fuera de las ayudas por pequeños errores técnicos que serían fácilmenente subsanables si se hubiese consultado con un poco de margen al personal del grupo.

Arancha Pérez apunta que hasta el momento, “hemos recibido muchas consultas”, si bien todavía no se han formalizado demasiados proyectos. En todo caso, la gerente del GDR avanza que prácticamente todos los concellos presentarán proyectos, y que en el caso de las empresas hay iniciativas promovidas por empresas, carpinterías o alojamientos turísticos.

Los proyectos productivos pueden recibir una ayuda máxima del 50 por ciento del importe del proyecto, hasta un máximo de 100.000 euros. En el caso de los no productivos (propuestos por Concellos o asociaciones), la subvención máxima puede ser del 90 por ciento, hasta 30.000 euros.

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La finalidad de este plan es facilitar la creación de empresas y empleo en el rural, y la novedad de esta convocatoria es que se hace por tres años, lo cual es positivo, “para los proyectos de gran envergadura”, concluye Arancha Pérez.