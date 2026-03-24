Somos cuestiona la seguridad de los nuevos parques infantiles de Barrantes

Somos Ribadumia cargó ayer contra el grupo de gobierno al cuestionar la seguridad de los nuevos parques infantiles instalados en Barrantes. La formación que dirige Sergio Soutelo lleva meses recogiendo la opinión de los padres sobre las reformas realizadas en los parques y existe «una situación de descontento evidente, siendo una decepción por la escasez de juegos y sus características, a lo que se suma que se convierten más en elementos problemáticos que en soluciones para el tiempo de ocio».

El coste de la reforma de estos parques fue de 170.000 euros pero «nos encontramos con parques como el de la plaza del Concello, con una superficie que ocupa el doble que la anterior pero que ha quedado con el mismo número de elementos pero muchos de ellos carecen de jugabilidad».. Además, los elementos de juego no está agrupados por bloques de edad.

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Pero lo que más preocupa es que, tras la reforma, «han quedado graves problemas de seguridad al estar diseñados con aperturas y huecos que pueden favorecer las caídas». En el de la plaza del Concello, «la tirolesa supone un problema al no estar su espacio acotado con una valla». En definitiva, los elementos de juego «generan peligro y no favorecen la independencia de los más pequeños, obligando a los padres a estar encima de ello de forma continua».