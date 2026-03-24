Carolina Otero, nueva portavoz del PP de O Grove

El PP de O Grove ha elegido a la concejala Carolina Otero Lois como nueva portavoz y «abre una nueva etapa como única alternativa de gobierno frente al agotamiento de Cacabelos y el PSOE».

Así lo indica el partido en un comunicado tras la reunión mantenida en la noche del lunes de su junta local para la elección de nuevo responsable tras la dimisión de Pablo Leiva.

Otero, que es concejala de la Corporación y concurrió en la lista de las últimas elecciones municipales como número 3, lleva más de dos décadas vinculada al partido con un «elevado grado de implicación y compromiso en la vida orgánica, concurriendo en muchas ocasiones en las listas», explican desde el partido.

«Se abre un nuevo tiempo que afronto con la mayor de las ilusiones y de las responsabilidades, pero que no se trata de una cuestión individual, sino de equipo y por eso, todo el protagonismo va a ser para el grupo municipal y para todo el PP de O Grove, porque necesitamos de todos en un momento complicadísimo para el gobierno local, en lo que se tiene que plasmar que el futuro de O Grove pasa por el PP», declaró la nueva portavoz del PP de O Grove.

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A la reunión asistió el presidente provincial, Luis López, y la secretaria general, Luis Piñeiro, entre otros altos cargos de Pontevedra para arropar esta nueva etapa.