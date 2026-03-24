Cambados apuesta por romper la brecha digital con Yoconecto

La Concellería de Ensino, dirigida por Liso González, de Cambados ha alcanzado un acuerdo con el colectivo de Cibervoluntarios para poner en marcha un programa que profundice en la situación digital de las personas de mayor edad, en el conocido como edadismo digital. Esta formación ofrecerá un contenido digital orientado hacia esa franja de edad que se impartirá en la casa da cultura de Corvillón y en el que no será necesario aportar equipo informático ni conocimientos del ramo, ya que se va a trabajar con los dispositivos digitales que todos llevamos en el bolsillo, los teléfonos móviles.

Esta formación se dividirá en tres bloques diferentes. El primero se va a impartir entre el 20 y el 23 de abril, centrándose en el uso de las aplicaciones de mensajería de forma eficiente uy segura para permitir su comunicación con los familiares. Entre el 25 y el 28 de mayo será el turno de la banca digital, una formación que persigue capacitar a las personas mayores en el manejo seguro de estas aplicaciones o en cuestiones como bizum y compras en línea segura. La última será entre el 8 y el 11 de junio y se centrará en la creatividad con inteligencia artificial, tanto con herramientas como aplicaciones. En el curso se aprenderá a crear imágenes y vídeos, mejorar fotografías y a expresar ideas utilizando aplicaciones actuales, sin ningún conocimiento previo de las mismas.

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El edil cambadés explicaba ayer que uno de sus objetivos es dotar a las personas mayores de los conocimientos suficientes en informática. Así, recuerda que «ya hemos creado dos centros de capacitación digital en las parroquias y vamos a ir a por un tercero». Mientras no se lleva a cabo la puesta a punto de esta iniciativa se ha decidido sacar estos cursos que «esperamos que tengan una gran acogida y que sean un éxito para que las personas mayores puedan sentirse seguros en la franja digital.