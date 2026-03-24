El cable telefónico «olvidado» en A Illa

Ocurrió durante el tren de borrascas de principios del mes de enero. Un fuerte temporal arrancó el cableado telefónico de la fachada del número 14 del paseo de O Cantiño de A Illa, convirtiéndose en el inicio de un largo peregrinar de los propietarios del edificio y de un bar que se encuentra en el bajo tratando de contactar con la empresa y reclamando la atención de las administraciones.

Durante estos casi tres meses, nada de lo que han hecho ha funcionado y la situación es cada vez peor, ya que el cable de telefonía continúa desprendiéndose y no solo impide al establecimiento hotelero abrir su toldo de manera normal, sino que también amenaza con dificultar la entrada a la propia vivienda.

«Hemos llamado decenas de veces a Movistar y no nos han hecho ningún caso; también hemos pasado por el Concello para ver si a través de ellos conseguíamos algo, pero tampoco consiguen contactar con ellos; lo único que tenemos claro es que somos nosotros los que sufrimos esta circunstancia y nadie nos busca una solución», explica la propietaria de la vivienda que, incluso, va más allá al asegurar que «ese cable se instaló en la fachada sin ningún tipo de permiso por mi parte».

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La mujer no ha sido la única que ha tratado de contactar con Movistar para resolver esta situación, tanto vecinos de la zona como el propio Concello han remitido toda clase de escritos a la empresa de telefonía sin encontrar ningún tipo de respuesta, lo que indigna a los vecinos de la zona que temen que «ante cualquier avería, se actúe de esta forma, ignorando las necesidades que podamos tener». No es la primera vez que la empresa de telefonía mantiene en mal estado el cableado. Ocurrió hace ya unos años en la zona de Cabodeiro, donde un poste telefónico estuvo tirado encima de una finca sin que nadie viniese a retirarlo.