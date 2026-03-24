Vilagarcía
La Banda tocará en 23 fiestas y actos
A.M.
El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de hacer pública la lista de asociaciones y entidades que podrán disfrutar de una actuación gratuita de la Banda de Música municipal durante este año, gracias al convenio de colaboración entre el Concello y el Patronato de la agrupación musical.
La mayoría de los beneficiarios son colectivos vecinales y culturales que organizan las fiestas de sus lugares, pero también hay entidades como la Cofradía de Pescadores de Carril, la Mesa das Verbas o la Confraría de Semana Santa Segunda Estación.
Entre las localidades que podrán disfrutar de una actuación de la Banda de Vilagarcía durante los próximos meses se encuentran Rubiáns, Trabanca Badiña, A Torre, Solobeira, Sobrán, Os Duráns, O Piñeiriño, Fontecarmoa, Os Anxos o A Laxe.
Si la meteorología lo permite, la banda tendrá un papel muy importante en las procesiones de Semana Santa, organizadas por la cofradía Segunda Estación. Ravella tiene diferentes líneas de ayuda para apoyar a los organizadores de las fiestas populares, puesto que además del convenio con el patronato de la banda, se aprueban periódicamente contrataciones de grupos de gaiteiros y música tradicional.
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