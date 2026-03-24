La Banda tocará en 23 fiestas y actos

El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de hacer pública la lista de asociaciones y entidades que podrán disfrutar de una actuación gratuita de la Banda de Música municipal durante este año, gracias al convenio de colaboración entre el Concello y el Patronato de la agrupación musical.

La mayoría de los beneficiarios son colectivos vecinales y culturales que organizan las fiestas de sus lugares, pero también hay entidades como la Cofradía de Pescadores de Carril, la Mesa das Verbas o la Confraría de Semana Santa Segunda Estación.

Entre las localidades que podrán disfrutar de una actuación de la Banda de Vilagarcía durante los próximos meses se encuentran Rubiáns, Trabanca Badiña, A Torre, Solobeira, Sobrán, Os Duráns, O Piñeiriño, Fontecarmoa, Os Anxos o A Laxe.

Noticias relacionadas

Si la meteorología lo permite, la banda tendrá un papel muy importante en las procesiones de Semana Santa, organizadas por la cofradía Segunda Estación. Ravella tiene diferentes líneas de ayuda para apoyar a los organizadores de las fiestas populares, puesto que además del convenio con el patronato de la banda, se aprueban periódicamente contrataciones de grupos de gaiteiros y música tradicional.