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Guardería municipal

La alta demanda reabre la opción de ampliar la escuela infantil de A Pastora

El Concello destaca la transparencia del nuevo sistema de matrícula y recuerda que el plazo sigue abierto

El concejal Liso González en una visita anterior a la guardería municipal.

El concejal Liso González en una visita anterior a la guardería municipal. / Iñaki Abella

Diego Doval

Cambados

El concejal de Ensino, Cultura e Patrimonio de Cambados, Liso González, confirmó la alta demanda registrada en la escuela infantil de A Pastora desde la apertura del plazo de inscripción, el pasado día 20. El edil señaló que el centro estaba en una situación de «abandono clara y evidente» y destacó que, por primera vez, la matrícula se tramita en el registro municipal o en la sede electrónica, garantizando un proceso «transparente» y con control oficial.

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