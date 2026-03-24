Guardería municipal
La alta demanda reabre la opción de ampliar la escuela infantil de A Pastora
El Concello destaca la transparencia del nuevo sistema de matrícula y recuerda que el plazo sigue abierto
Cambados
El concejal de Ensino, Cultura e Patrimonio de Cambados, Liso González, confirmó la alta demanda registrada en la escuela infantil de A Pastora desde la apertura del plazo de inscripción, el pasado día 20. El edil señaló que el centro estaba en una situación de «abandono clara y evidente» y destacó que, por primera vez, la matrícula se tramita en el registro municipal o en la sede electrónica, garantizando un proceso «transparente» y con control oficial.
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