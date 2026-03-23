La Xunta reconoce a varias bibliotecas escolares arousanas

Las bibliotecas escolares de As Covas-Meaño, el colegio Valle-Inclán de O Grove, el CEIP A Escardia de Vilagarcía y el Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis han sido premiadas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en el XI Concurso de traballos por proxectos.

Algunas lo hicieron en la modalidad de iniciativas que coordinan diversas materias coordinadas desde la biblioteca y que cuentan con una participación mínima del 40% de los grupos-aula del centro, con lo cual, recibirán un premio de 2.000 euros para gastos relacionados con el trabajo presentado.

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También hubo centros de la zona galardonados en las otras categorías, de iniciativas de investigación dirigidas por el profesora de un curso, y de la tercera, de proyectos de investigación para grupos de diferentes cursos. En estos casos, los premiados se llevan una cuantía de 1.500 euro por biblioteca.