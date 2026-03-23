Concurso de trabajos por proyectos
La Xunta reconoce a varias bibliotecas escolares arousanas
Colegios de O Grove, Meaño, Vilagarcía y Cuntis recibirán entre 2.000 y 1.500 euros
Las bibliotecas escolares de As Covas-Meaño, el colegio Valle-Inclán de O Grove, el CEIP A Escardia de Vilagarcía y el Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis han sido premiadas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en el XI Concurso de traballos por proxectos.
Algunas lo hicieron en la modalidad de iniciativas que coordinan diversas materias coordinadas desde la biblioteca y que cuentan con una participación mínima del 40% de los grupos-aula del centro, con lo cual, recibirán un premio de 2.000 euros para gastos relacionados con el trabajo presentado.
También hubo centros de la zona galardonados en las otras categorías, de iniciativas de investigación dirigidas por el profesora de un curso, y de la tercera, de proyectos de investigación para grupos de diferentes cursos. En estos casos, los premiados se llevan una cuantía de 1.500 euro por biblioteca.
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