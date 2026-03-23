Tres heridos, dos de ellos de gravedad, tras una colisión frontal de dos turismos en el acceso al Puerto de Vilagarcía
Los tres quedaron atrapados en los coches tras el violento impacto
Sucedió en la carretera N-640 a su paso por Baión (Vilanova)
Tres personas resultaron heridas al filo de la pasada medianoche como consecuencia de una virulenta colisión frontal entre dos turismos.
Fue tal la magnitud del choque que los tres ocupantes de los vehículos quedaron atrapados en el interior de los mismos, haciendo necesaria la intervención de Bombeiros de Vilagarcía con apoyo de efectivos de Bombeiros do Salnés, desplazados desde Ribadumia.
Los heridos más graves fueron los dos conductores, mientras que la tercera persona implicada en el suceso es una mujer que viajaba como acompañante en uno de los coches. Los tres fueron evacuados al Hospital Comarcal do Salnés, en Vilagarcía.
Parece que posteriormente el herido más grave, que era el conductor que viajaba solo, habría sido derivado al Hospital de Montecelo, en Pontevedra.
La colisión tuvo lugar en la carretera Nacional 640, la carretera conocida como circunvalación de acceso al Puerto de Vilagarcía, a su paso por la parroquia de Baión, en Vilanova de Arousa.
Emergencias 112 Galicia movilizó a los efectivos de salvamento participantes después de recibir la petición de auxilio a través del sistema automático de uno de los vehículos siniestrados.
Además de los bomberos de las bases de Vilagarcía y Ribadumia, al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil.
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