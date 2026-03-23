Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTAN apoya a EEUU⚽CRÓNICA Celta-AlavésTrocear Pisos GrandesAltos Cargos XuntaTúnel A-52 VigoTestamentos en GaliciaPremios Mestre Mateo
instagramlinkedin

Exaltación

Los «tips» de Pontesures para la lamprea

Un momento de la actividad.

Un momento de la actividad.

L. R.

Pontecesures

Las placeras Carmen Batalla e Isabel Silva dieron ayer sus «tips» de cómo limpiar la lamprea y el cocinero José Mallón la guisó en varias recetas como parte del taller del Concello para exaltar el producto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents