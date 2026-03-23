Seis de cada diez parejas divorciadas alcanzan un acuerdo en los juzgados

El número de rupturas matrimoniales se redujo el año pasado en un 27 por ciento entre los partidos judiciales de Cambados y Vilagarcía de Arousa, según los datos que acaba de hacer públicos a nivel estatal el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, en 2025 se produjeron entre los dos partidos judiciales 185 rupturas (entre divorcios y separaciones, tanto consensuados como litigiosos), frente a los 253 que se habían tramitado en 2024.

Estos datos están en consonancia con los registrados a nivel gallego, aunque el descenso de rupturas matrimoniales es aún más acusado en el caso de los juzgados arousano. Así, la disminución de trámites a nivel autonómico fue del 13 por ciento, la mitad que entre Cambados y Vilagarcía.

Otro aspecto que revela la estadística publicada por el Poder Judicial es que la mayoría de los divorcios son consensuados entre las partes, es decir, las condiciones que regulan la separación han sido pactadas antes de la resolución judicial. En el caso concreto de Cambados y Vilagarcía, las rupturas consensuadas suponen casi el 40 por ciento del total.

El volumen de litigiosidad es mayor al abordar la custodia de los hijos

En el partido judicial del sur de la comarca, el año pasado se formalizaron 61 divorcios consensuados, casi el doble que los litigiosos (33), mientras que en el caso concreto del partido de Vilagarcía, la diferencia fue menor. Hubo 51 divorcios pactados, y 36 no consensuados.

Esta tónica ya se producía en 2024, pero con unas diferencias mucho menos marcadas. En Cambados, por ejemplo, se habían tramitado ese año 69 divorcios consensuados, por 52 en los que el juez tuvo que ordenar las condiciones de la separación; mientras, en Vilagarcía, habían sido 69 divorcios consensuados, por 58 no consensados.

Esto supone que entre los dos partidos judiciales, las rupturas con las condiciones pactadas por las partes fueron algo menos del 55 por ciento del total, cinco puntos menos que el año pasado.

Custodia de hijos

La estadística del CGPJ indica que el principal motivo de pleito entre las parejas cuando llegan al juzgado es la aplicación de las medidas de guarda y custodia de los hijos. O al menos así sucedió el año pasado, cuando las resoluciones no consensuadas entre los dos partidos judiciales arousanos fueron 54, casi las mismas que las sí acordadas (54). El año anterior, en cambio, hubo muchas más no consensuadas (74) que consensuadas (55).

Noticias relacionadas

Finalmente, otra importante área de trabajo de los juzgados en esta materia es la relativa a la modificación de las medidas establecidas en un primer momento. Y, en este caso, sí son muchas más las dictaminadas sin consenso entre las partes. Tanto es así que el año pasado supusieron entre Cambados y Vilagarcía casi el doble que las sí consensuadas.