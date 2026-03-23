Nuevo campamento de voluntariado ambiental para jóvenes emigrantes en Arousa

La Xunta trabaja en la reedición del programa Conecta co Voluntariado en Galicia, dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de emigrantes que tengan entre 22 y 30 años y residan en el exterior.

Un programa de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en el que, un año más, Arousa juega un papel protagonista, ya que será aquí donde se lleve a cabo el campo de voluntariado ambiental.

Serán veinte los beneficiarios de esta propuesta, a desplegar del 23 de julio al 3 de agosto con el propósito de dar a los jóvenes la oportunidad de visitar y conocer Galicia al tiempo que participan en acciones de adecuación del espacio marino y costero de la ría, ya sea mediante la eliminación de especies invasoras, retirando basura marina o a través de otros proyectos semejantes.

Integrantes del campo de voluntariado «A terra que habita no mar», promovido por el camping Fieitás. / FdV

La idea es que puedan «conseguir un mayor conocimiento del territorio y la situación actual de Galicia a partir de la realización de un trabajo desinteresado y comprometido con el patrimonio natural y cultural de la comunidad», explican en la Xunta.

Los participantes se alojarán, en régimen de pensión completa, en el albergue juvenil de que dispone la Xunta en As Sinas (Vilanova de Arousa).

Para prestarles una mejor atención, la Xunta procede ahora a la contratación del servicio de desplazamiento, que incluye el traslado interno de aquellos que residan a más de 400 kilómetros de un aeropuerto internacional, y el viaje desde el aeropuerto gallego en el que aterricen hasta el albergue de As Sinas, asumiendo también los gastos del regreso en cuanto termine el programa de voluntariado.

La contratación, con un presupuesto estimado de más de 52.000 euros, incluye las pólizas de seguro y los gastos de gestión y tramitación de la documentación necesaria para la salida del país en el caso de las personas participantes procedentes de Cuba.

Son dos los jóvenes de aquel país contemplados en el programa de voluntariado ambiental de Arousa a los que se financia la plaza íntegramente desde la Secretaría Xeral de Emigración.

Participantes en un campus de voluntariado ambiental anterior, en O Grove. / FdV

Lo mismo sucede con dos residentes en Brasil, otros tantos de Uruguay y dos más de Venezuela, junto a cinco argentinos, cuatro asentados en otros países de América y tres que residen en Europa.

El año pasado los programas Conecta con Galicia en el Camino y Conecta con el Voluntariado en Galicia –que incluye tanto el de Arousa como el campo de voluntariado cultural a desplegar en Castro de Rei (Lugo)– sumaron cerca de 150 participantes, ya fueran jóvenes gallegos en el exterior o hijos de emigrantes.

«De este modo se combinó el conocimiento del patrimonio con la convivencia, el compromiso social y las transmisión de la identidad gallega entre los jóvenes», remarcan en el Gobierno de Galicia.

Para añadir que «son iniciativas de un fuerte componente humano y simbólico, al facilitar experiencias vitales que van más allá de la visita turística, permitiendo que la juventud del exterior conozca Galicia desde dentro, a través del Camino de Santiago y de acciones de voluntariado ambiental y cultural» como las propuestas en Arousa.