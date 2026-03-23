La música de banda demuestra su tirón en Meaño
El XIV Festival de Bandas de Música Infantiles y Juveniles reunió a unas 400 personas
Tino Hermida
La cantera musical de Goián (Tomiño) y Meaño, representada por la Banda Xuvenil de la Agrupación Musical de Goián y las formaciones infantil y juvenil de la Unión Musical de Meaño deleitaron el público en el polideportivo meañés de As Covas.
Primero, bajo la batuta de Diego Javier Lorente López, actuaba la Banda Infantil meañesa, que interpretó para la ocasión el «One note samba», de Antonio Carlos Jobim; «The Raimbow Conection», de Paul Willians; «Accident in love», de Counting Crows y una versión bandística de la popular serie de dibujos animados «Doraemon».
Le siguió la Banda Xuvenil de la Agrupación Musical de Goián que, dirigida por el vigués Pedro Villarroel, contaba con 42 jóvenes instrumentistas.
«Toda esta banda juvenil –explicaba Pedro Villarroel– son iniciados en música, la mayoría gente a partir de 8 años, pero también tenemos representación que algunos veteranos que son alumnos y que están descubriendo la música».
En Goián «contamos con un grupo bien apañado de personas próximas a la edad de jubilación que han sentido la ilusión de aprender un instrumento, resultando un grupo con mucho dinamismo, que funciona muy bien y que ilusiona, demostrando que, por muy mayor que uno sea, la música resulta terapéutica», explicó.
En el pabellón de As Covas, la formación de Goián ofrecía un repertorio de cinco obras antes de que actuara la Banda Xuvenil de la Unión Musical de Meaño, con más 65 jóvenes intérpretes y bajo la batuta del sanxenxino Antón Caneda Telmo.
Ofrecía «Highlights from The Hunger Games», banda sonora de la película «Los Juegos del Hambre», y «Los viajes de Gulliver», del belga Bert Appermont.
Luego, tras los conciertos y los regalos protocolarios por parte de banda y Alcaldía, las dos canteras disfrutaron en un lateral de pabellón de una merienda ofrecida por la organización, que correspondía a la Banda Unión Musical de Meaño.
Este encuentro, por el que ya tienen pasado formaciones como Salcedo, Santa Cruz de Ribadulla o Beade, entre otras, sirve de antesala del Festival de Bandas de Música Populares que se celebrará el 25 de abril. n
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