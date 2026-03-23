La migración prenupcial de las aves acapara todas las miradas en O Grove

La última convocatoria realizada por la delegación pontevedresa de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) para observar aves en la Reserva Ornitológica de O Grove fue un éxito.

Con plazas limitadas, unos pocos afortunados pudieron disfrutar de esta ruta guiada por el que es uno de los espacios más importantes de Galicia para la ornitología.

Especialmente en esta época del año, cuando la migración prenupcial hace que algunas aves emprendan el vuelo hacia sus zonas de cría en el norte de Europa y el continente americano, mientras que otras recalan en Galicia procedentes de África, ya sea para quedarse y criar aquí o bien para reponer fuerzas antes de continuar su largo viaje.

Este episodio natural hace que cada año sean más los ciudadanos que deciden visitar puntos de observación como los existentes en Arousa, ya sea en sus humedales, en lugares de paso estratégicos como Punta Pateiro o a bordo de embarcaciones especializadas en el seguimiento de aves pelágicas, como sucede con el «Chasula».

Unos miradores que alcanzan singular relevancia en la Reserva Ornitológica de O Grove, de ahí la importancia de las rutas guiadas organizadas por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Gracias a ellas es posible observar, con un poco de suerte, tanto especies migratorias como otras residentes, ya sean la cuchara común, ánade friso, ánade azulón, cerceta común o pato havelda, junto a zampullín común, rascón europeo, gallineta común, focha, ostrero euroasiático, chorlito gris, chorlitejo, zarapito trinador, zarapito real, archibebe claro, vuelvepiedras común y correlimos tridáctilo, entre otras.

Abundando en todo ello, Turismo de Galicia sostiene que la actual, hasta junio, es «la mejor época para ir a las islas de Sálvora, Ons y Cíes», coincidiendo con la migración primaveral y la cría de aves marinas. Destacan las colonias de gaviota patiamarilla y cormorán moñudo.