La memoria democrática no tiene fronteras en Vilagarcía

La Asociación Galego Arxentina pola Memoria Histórica está llegando al final de las actividades de conmemoración del cincuenta aniversario del golpe de Estado para reclamar justicia para las víctimas y los desaparecidos.

Vilagarcía volvió a ser ayer uno de los epicentro de este grito que traspasa fronteras y que ha servido para recordar a las 56 personas detenidas/desaparecidas de origen gallego durante la dictadura.

El programa comenzó con una marcha con paños por el centro de la ciudad a la que también se sumaron colectivos por la memoria locales como O Faiado de Vilagarcía.

Fue una jornada de encuentro, reflexión, lucha y celebración que continuó con una comida comunitaria y una mesa redonda en la que participaron familiares de Isidro Ferreiro Barbeito y Marcelo Pérez Roig con Lois Pérez Leira, autor del libro «Galegos vítimas do xenocidio arxentino».

La música no faltó en este día de la mano del pianista argentino-gallego Juan Carlos Camba y la cantante Jorgelina Piana. Fue además, el broche del día de una iniciativa que tendrá un último pase el día 24 en Santiago de Compostela. De hecho, será el acto central, coincidiendo con el Día Nacional por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

Asistentes con fotografías de desaparecidos. / Iñaki Abella

Entre otras cosas, se proyectará el film «La larga noche de Francisco Sanctis», se realizará una marcha bajo la luz de las velas y se descubrirá una placa en homenaje a las víctimas gallegas del genocidio. En estos actos contarán con la participación de familiares y personalidades de la cultura y la investigación.

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La asociación pondrá así fin a meses de trabajo con la dinámica «Panos para non esquecer» que incluyeron jornadas abiertas de bordado en diferentes ciudades como gesto de honra y recuerdo y que se replicó en Lugo, A Coruña, Compostela y también en Vilagarcía, copiando la iniciativa que, desde Argentina, impulsan este año las Madres de la Plaza de Mayo, el colectivo de mujeres surgido en 1977, después del golpe de Estado de marzo de 1976.