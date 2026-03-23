El Concello de Vilagarcía organiza un viaje subvencionado a Extremadura en abril

La concejalía de Persoas Maiores de Vilagarcía ha organizado para finales de abril un viaje subvencionado a Extremadura dirigido a mayores de 65 años empadronados en el municipio. La excursión se celebrará del 26 al 30 de abril e incluye transporte en autobús, guía acompañante y alojamiento en régimen de pensión completa. El precio será de 365 euros por persona en habitación doble y de 565 si se opta por dormitorio individual.

El programa contempla visitas a lugares de interés como Badajoz, Mérida y su conjunto monumental romano, además del monasterio de Guadalupe. También se realizarán paradas en Jerez de los Caballeros, Olivenza y Trujillo. En Mérida están previstas visitas a espacios como el teatro y el anfiteatro romanos, el Templo de Diana, el foro y el puente, mientras que en Guadalupe se podrá acceder a los museos de bordados y de pintura y escultura.

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El plazo de inscripción se abrirá mañana, 24 de marzo, y permanecerá activo hasta el 8 de abril. El trámite deberá realizarse en la oficina de Persoas Maiores, en la planta baja del Concello, entre las 9.00 y las 13.00 horas. Si la demanda supera las plazas ofertadas, se celebrará un sorteo público el 9 de abril a las 9.30 horas. Tendrán preferencia quienes no participasen en el viaje del año pasado.