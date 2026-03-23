Citan a los mecos en la entrega del Premio de Investigación Luis Rei

El Concello de O Grove entrega el viernes el Premio de Investigación e Cultura Marítima Luis Rei, que alcanza su segunda edición y se creó para rendir homenaje póstumo al grovense que le da nombre.

María de los Ángeles Verea Castelo es la ganadora, con el trabajo «De salinas a barreiras. Desenvolvemento e consolidación da industria de cerámica en Sanxenxo (Séculos XVIII, XIX e XX)», y como tal será la otra gran protagonista del acto a desplegar en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rei a partir de las 20.30 horas.

Una ceremonia que lleva al Concello a animar a los vecinos a formar parte de la misma, destacando que estará amenizada con intervenciones musicales del alumnado de la Escola de Música do Grove.

En ello abunda la concejala de Cultura, Pilar Galiñanes, que dirigirá este acto en el que se anuncia la intervención del alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, y Francisco Fernández Rei, en representación del jurado.

También participarán representantes de la Federación Galega pola Cultura Marítima (Culturmar), que el sábado designaba como nueva presidenta a Mónica Leiro, de la Asociación Fasquía de A Illa de Arousa.