Catoira avanza en la recuperación del Camino Real para crear un corredor peatonal seguro entre Abalo y Vilagarcía

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, sostiene que el Concello ya tiene vía libre para, con una inversión de 611.000 euros, «completar una de las actuaciones más ambiciosas» de su gobierno en el presente mandato, como es la construcción de un corredor peatonal seguro entre el centro de la villa vikinga y el término municipal de Vilagarcía a través del Camiño Real.

El nacionalista lo destaca tras saber que la Diputación de Pontevedra ha concedido a su localidad la subvención del Plan Extra «que permitirá ejecutar el segundo tramo de la rehabilitación del itinerario», entre el conocido mirador de Abalo y los límites fronterizos con el municipio vecino.

Esgrime Castaño que se trata de «un proyecto estratégico», por cuanto «recupera un espacio público actualmente degradado, promueve la movilidad sostenible y pone en valor el patrimonio cultural del municipio».

Una vista del centro urbano de Catoira. / Noé Parga

Pero eso no es todo, sino que el primer edil garantiza que este proyecto «permitirá un mayor equilibrio territorial entre los diferentes núcleos, dotando de mejoras a la parroquia de Abalo», al tiempo que facilitará el paso por el término municipal de la ruta de senderismo y cicloturismo que la Xunta quiere impulsar a lo largo de toda la costa gallega a través de tramos y sendas recuperadas y seguras, como es el Camino del Litoral.

La nueva ayuda de la Diputación permitirá dar continuidad a la primera fase, que se centrará en el tramo comprendido entre el núcleo urbano, Pedras Miúdas y el mirador de Abalo.

Galidrone

Una actuación que, reafirma el alcalde, «está a punto de salir a contratación, al contar ya con financiación del anterior Plan Extra y también con fondos europeos conseguidos a través del proyecto Mar de Santiago».

En definitiva, que Catoira se sitúa en una buena posición para, a corto plazo, sacar partido turístico y sociocultural al Camiño Real, que define como «una ruta pintoresca que ofrece una experiencia única, dado que combina impresionantes paisajes marinos con la rica historia y cultura de la zona».

Un trazado, dicho sea de paso, «actualmente incluido en el catálogo de ‘Caminos naturales del sector noroeste’ del Ministerio de Agricultura como parte de la ‘Guía de los caminos naturales de España’, aunque su diseño y estado no son adecuados para ser utilizados de forma apropiada y segura por la población ni a pie ni en bicicleta».

Laguna de Pedras Miúdas, en Catoira. / Noé Parga / Iñaki Abella

La propia Red de Caminos Naturales de España aclara que «por razones ajenas a este programa, este camino no cumple los estándares de conservación exigidos, por lo que algunos tramos del mismo pueden no ser transitables».

Fue esto lo que llevó al Concello a redactar el proyecto de mejora y buscar la financiación necesaria para poder disponer de un itinerario peatonal entre el mirador de Abalo y Vilagarcía «que transformará todo ese espacio en un área de ocio y tránsito peatonal de plataforma única».

La salida de una de las misas. / M. Méndez

Tendrá dos partes diferenciadas, como son «el Paseo de la Ría, donde se permitirá tráfico de servicios para las viviendas, creando espacios de convivencia y ocio con pavimento de hormigón y losas, bancos, zonas verdes y nueva iluminación», y una nueva senda peatonal de 1.100 metros «que tendrá un acabado más natural en zahorra compactada, además de equipamiento e iluminación, buscando mantener la identidad tradicional del Camiño Real».

El catalogado como Camino Natural de las Sendas en Abalo se presenta como un recorrido «tranquilo» que ofrece al viajero «la posibilidad de conocer la esencia del paisaje gallego», con «cauces de aguas limpias donde no resultan raros los centenarios molinos, suaves praderas junto al agua y frondosos robledales o eucaliptales que esconden promontorios naturales abiertos sobre el horizonte del mar».

Se diferencian itinerarios como la Senda del Camino Real, con vistas de la ría de Arousa y que comienza en el río Freixeiro, unos pocos metros antes de su desembocadura en el Ulla.

Romería de San Cibrán / M.M.

Tras alcanzar el mirador desde el que se aprecia ese paisaje, la ruta continúa «bajo una espesa vegetación hasta una carretera asfaltada entre casas y eucaliptos, por la que se adentra en una finca, pegada a su muro, hasta llegar a la carretera general PO-548, donde sigue por un camino de hierba hasta alcanzar un promontorio sobre la ría de Arousa, desde donde baja hasta un cruce para seguir por un camino asfaltado entre casas».

El proyecto de caminos naturales detalla que «al final del tramo asfaltado comienza un último trazado de hierba que conduce al pueblo de Cores, y, tras cruzar la carretera PO-548, finaliza en el área recreativa de Curva Patiño, donde puede enlazarse con la senda siguiente».

Los molinos de viento. / Noé Parga

No es otra que la de Souto da Vila, que desde el área recreativa de Curva Patiño discurre «entre un bosque de ribera y eucaliptos, desde donde remonta la orilla del río hasta unos prados y continúa por un sendero hasta un camino empedrado, para pasar junto al molino Dos Freixos y llegar a las casas y emparrados de la parte baja del pueblo de Cores»

La guía de estos itinerarios alude igualmente a la senda de los molinos de viento de Abalo y a la del río Freixeiro, un sendero entre robles que desde la ermita de San Cibrán avanza río arriba.

«Acompaña después al cauce del Freixeiro por una pista que finaliza no muy lejos de su desembocadura en el río Ulla, donde coincide con el inicio de la ruta del Camino Real y resulta excepcionalmente notable la espesura de la vegetación que, a causa de la gran humedad reinante, se regenera muy rápidamente».