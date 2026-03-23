Arousa afronta la temporada turística con una Semana Santa de incertidumbre

El sector turístico afronta la Semana Santa con incertidumbre. Mientras algunos foros y observatorios predicen una bajada de visitantes, otros esperan el efecto que tendrán las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno por la guerra de Irán.

El caso es que las ofertas de última hora ya se multiplican en las plataformas de reserva de alojamientos, aunque también hay quien está a punto de colgar el cartel de completo e incluso en algunas actividades.

El principal visitante de O Salnés procede de la propia provincia de Pontevedra, incluso con pernocta, así que si el buen tiempo se mantiene puede ser un flotador que evite un fiasco en la primera gran parada turística del año. Sobre todo por las ganas de tomar la calle tras un invierno especialmente lluvioso y que ya se ha empezado a notar.

De hecho, las actividades convocadas para este fin de semana en diferentes ámbitos tuvieron una respuesta altamente positiva. Por ejemplo, la isla de Cortegada fue escenario de una nueva jornada de voluntariado medioambiental y tuvo tal demanda que fue necesario crear una lista de espera.

La veintena de «afortunados» que se hicieron con una de las plazas disfrutaron primero de una visita guiada para conocer su valor patrimonial, histórico y ecológico y posteriormente, aprovechando la bajamar, participaron en una limpieza del litoral para retirar la basura acumulada por los últimos temporales.

La actividad en Cortegada incluyó una visita guiada por su patrimonio histórico. / FdV

Desde la empresa de turismo de naturaleza Corticata explicaron que durante algo más de una hora recogieron más de cien kilos de basura diversa. Como lo más numeroso destacaron los palos de bateas, también llamados tarugos, y de los que recogieron unos 600, pero sobre todo, les llamó la atención la enorme cantidad de bastoncillos de los oídos, con más de 400 unidades, lo cual seguramente se haya correspondido con a algún tipo de vertido de aguas domésticas, pues todavía hay quien desconoce el perjuicio de arrojar estos elementos por el sanitario.

Mucho poliespán, cuerdas, redes… completaron la lista de los desechos que fueron clasificados para su correcta gestión.

Esta joya del patrimonio carrilexo es, junto a Sálvora, la más desconocida del Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, en competencia con Cíes y Ons. Sin embargo, está ganando tanta fama que el año pasado superó por primera vez la barrera de los 10.000 visitantes. Y otro dato, la Consellería de Medio Ambiente abría esta semana la inscripción para una ruta especial de Semana Santa bajo el hombre «O segredo dun bosque no medio do mar» y ayer ya solo quedaban un par de plazas para una de las dos jornadas habilitadas, la del domingo 5.

Una excursión en catamarán este fin de semana. / FdV

Con todo, a pesar de la movilización de personas, el sector turístico se mantiene expectante sobre el consumo de esta Semana Santa y hay alojamientos que han empezado a lanzar ofertas de última hora antes de lo habitual respecto a años anteriores.

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Sobre todo, la principal preocupación es respecto al turista habitual de comunidades autónomas que en esta ocasión podrían evitar largos desplazamientos. Los propios agentes del sector están notando en sus bolsillos las subidas, como es el caso de los catamaranes, que siguen manteniendo precios, pero que, como alertaban esta semana algunos empresarios en este diario, no saben hasta cuándo podrán aguantar, pues si llenar un depósito de estos barcos puede llegar a los 6.000 euros al mes, su rentabilidad puede verse amenazada.