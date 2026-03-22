San Vicente de O Grove se enriquece con una nueva pieza escultórica

La iglesia parroquial de San Vicente de O Grove tiene una nueva joya de la que presumir, ya que se suma a la escultura de la moneda de Adro Vello existente en su atrio.

Esta vez se trata de un relieve también pétreo de cuya presentación en sociedad fueron testigos esta misma tarde numerosos feligreses, quienes arroparon en el esperado momento al cura, Juan Ventura Martínez Reboeiras, y al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez.

El conselleiro aprovechó la visita para destacar el papel desempeñado desde sus orígenes, en 1979, por la Escola de Canteiros, en agosto de 2023 convertida en Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP).

Algunos de los asistentes al acto inaugural. / Paco Luna

Un centro dedicado a la formación, pero también a la «conservación e impulso de los oficios tradicionales, además de preservar una parte esencial de nuestro patrimonio cultural».

Como ya hizo el jueves en Pontevedra, aprovechando su visita a Campolongo para inaugurar una escultura de San José, situada en el exterior del templo parroquial que lleva su nombre, Román Rodríguez quiso poner en valor la cantería, como «parte de la identidad y la historia constructiva de Galicia».

Participantes en la inauguración de la escultura de piedra elaborada por el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Cantería de Galicia. / Paco Luna

El titular de Educación destaca así la formación impartida en el CIFP de Cantería de Galicia, que este curso imparte un ciclo básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios, el ciclo medio de Piedra Natural, el superior de Proyectos de Edificación y FP Dual en las especialidades de Construcción y de Proyectos de Edificación.

Oferta formativa «que combina tradición e innovación» y «alineada con las necesidades del tejido productivo», de la que se benefician setenta alumnos, a quienes de este modo se trata de abrir las puertas del mercado laboral.

Inauguración del centro de intepretación del yacimiento arqueológico de Adro Vello, en San Vicente de O Grove. / Paco Luna

Esta visita del titular de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional a San Vicente vuelve a poner de manifiesto la estrecha relación de Román Rodríguez con la parroquia meca, en la que su departamento desplegó numerosos proyectos en los últimos tiempos.

La declaración del yacimiento de Adro Vello como Bien de Interés Cultural (BIC), la instalación en el atrio de la réplica de la histórica moneda encontrada en ese lugar o la apertura de un centro de interpretación de todo ello –el verano pasado– son claro ejemplo de la inversión en San Vicente por parte de la Xunta.

La misma, por cierto, que hace solo unos días anunciaba 200.000 euros para la restauración y conservación de la iglesia, tratando de «resolver los problemas de entrada de agua registrados en la cubierta y las escaleras de la torre del campanario».