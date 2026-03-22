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La ONCE da 10.000 euros en Pontecesures

El «Rasca 7 y Media» de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) es el juego que permite ganar hasta 10.000 euros invirtiendo solo uno. Ese, el premio mayor al que se puede aspirar con este «rasca y gana» , es el que consiguió en Pontecesures un cliente de Ángel Naveira Portas, cuyo puesto de venta de los diferentes productos ONCE se ubica en la calle San Lois.

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