Un local de copas de Vilagarcía, en el punto de mira: alcohol a menores, cámaras, drogas, un taser y vapeadores ilegales

La Policía Local de Vilagarcía desplegó la pasada madrugada un importante operativo de control de la «movida nocturna», después de que un particular denunciara que en uno de los locales de copas de la conocida zona TIR, en el puerto, se vendía alcohol a menores.

Una vez allí, en colaboración con la Policía Nacional, los agentes constataron que, efectivamente, la denuncia ciudadana por venta de alcohol a menores tenía veracidad.

Pero es que, a mayores, ese establecimiento carecía de hojas de reclamaciones y tenía instaladas cámaras que no estaban debidamente señalizadas.

Patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional de Vilagarcía. / M. Méndez

Por si no fuera suficiente, el local tenía los extintores caducados, y en la barra del mismo fue detectado un inmovilizador electrónico, popularmente conocido como pistola taser, «que está categorizada como arma prohibida», advierte la Policía Local.

Puestos a reflejar incidencias, los agentes municipales detectaban que en dicho local de copas se vendían vapeadores sin tener la preceptiva licencia, procediendo a la incautación de 40 unidades.

La inspección también dio como resultado la incautación de sustancias estupefacientes, igualmente localizadas en otro local de copas de la misma zona también inspeccionado y también con extintores caducados.

El resultado del operativo es contundente. Se traduce en la tramitación de denuncias por venta de alcohol a menores, por carecer de hojas de reclamación, por infracción de la ley de protección de datos, debido a la existencia de las cámaras sin cartelería, por los extintores caducados, por la tenencia del taser, por la venta de vapeadores y por las drogas intervenidas.