El isleño Marcos Nine en los Mestre Mateo: nuevo premio y complicidad con Óliver Laxe
El arousano gana por segundo año consecutivo la estatuilla a la mejor realización por el programa televisivo «Historias de aquí»
Marcos Nine ha ganado por segundo año consecutivo el Mestre Mateo a la mejor realización y también por el programa televisivo «Historias de aquí».
El isleño dedicó la adquisición de este nuevo premio para su ya abultado palmarés a su abuelo Sito Puga, pues el sábado, día de la gala, justamente se cumplían 15 años de su fallecimiento.
Una vez más, en su discurso no faltó el tono reivindicativo y arremetió contra la supuesta nueva cultura creativa: «Ser creador no es tener un chiste con mil likes ni salir bien en las fotos, es tener conciencia de que al otro lado alguien te escucha y recibe tu mensaje».
También clamó por educar a las nuevas generaciones en el uso ético de las nuevas tecnologías y defendió a los profesionales refiriendo el estéril debate abierto en los últimos tiempos en torno al pelo de Óliver Laxe.
«Le preguntaron a un director nominado a dos Óscar por su champú», lamentó, añadiendo a continuación, «si no queremos que nos menosprecien tenemos que empezar a valorarnos nosotros y tenemos una academia y asociaciones que tienen que levantar la voz contra estas cosas. Óliver, te queremos por tu trabajo, con o sin acondicionador», añadió, cómplice con el director que estaba en el público y que le mandó un beso por el aire en una noche en la que triunfó con «Sirāt».
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