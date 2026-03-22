Capitol y Kubo estarán presentes en las verbenas de Santa Rita

El género de la verbena volverá a estar presente este año en las fiestas de Santa Rita. Lo hará con dos de las mejores orquestas de Galicia: Kubo y Capitol. Las formaciones amenizarán las veladas del jueves 21 y del viernes 22 de mayo respectivamente, con sendas actuaciones en la avenida de A Mariña. Desde el Concello consideran que serán dos grandes espectáculos de diferente rango para cumplir con los gustos de todo tipo de espectadores.

Co n esta propuesta, la Concejalía de Cultura, dirigida por Sonia Outón, sigue apostando por el sector musical gallego de la verbena y por mantener la tradición de las fiestas populares. En las próximas semanas también se dará a conocer el contenido íntegro del programa de las celebraciones en la honra de Santa Rita 2026. El evento no solo será festivo, sino que tendrá un gran componente religioso, con miles de personas acudiendo a la capilla del convento de Vista Alegre.