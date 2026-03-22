Del Campeonato Sudamericano de voleibol a Arousa vía Stocolmo 2.0

Tiene 20 años y llegó a España hace solo uno. Es Darliemis Herrera, una venezolana que se enamoró del voleibol siendo niña y jugó con su selección nacional hasta que decidió salir de su país y cruzar el charco.

Darliemis Herrera representó a su país jugando al voleibol.

Tras recalar en Vilagarcía de Arousa, donde encontró trabajo, fichó por el club Xav de Cambados para no perder contacto con su pasión deportiva. Un «hermoso deporte», como ella misma lo denomina, en el que se adentró con doce años.

La joven confiesa su pasión por el voleibol.

Poco a poco se ha ido adaptando a su nueva vida y su recién conseguido trabajo en el sector de la hostelería –es camarera en la cafetería vermutería Stocolmo 2.0–, como también a sus nuevas compañeras de juego y, en definitiva, a su nuevo país.

El suyo es un claro ejemplo de superación, de ahí que se muestre optimista y orgullosa. «He podido encontrar trabajo, puedo ser independiente y, sobre todo, puedo seguir haciendo algo que me hace muy feliz, como es jugar al volei», explica Darli.

Y «aunque lo de trabajar, entrenar y jugar sea un poco agotador, cuando tienes unas metas y te propones conseguirlas, no hay cansancio que valga», reflexiona la joven venezolana.

Lo cierto es que los «grandes esfuerzos y el sacrificio» han sido una constante en su vida. Los motores que, junto al amor a su tierra, la llevaron a representar a su estado y su país vistiendo la camiseta del combinado nacional de voleibol.

Fue así como participó en el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino, en el centroamericano y en los juegos bolivarianos, «que no se disputaban desde hacía mucho tiempo», resalta.

Ahora quiere seguir escribiendo su historia deportiva en España, donde con el Xav Cambados «la temporada pasada logramos el tercer puesto y este año vamos a por todas, con la firme intención de quedar campeonas», presume Darliemis Herrera.

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Ese optimismo y su fuerza de voluntad la hacen ser más fuerte y superar los momentos difíciles, que también los hay. Sobre todo cuando siente nostalgia, ya que está «muy lejos de mi país, de mi familia y de todas las personas que me vieron crecer», lamenta la joven.