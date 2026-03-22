Cambados planta un árbol por cada nacimiento en el municipio

Cambados lleva cuatro ediciones de Arborízate, una iniciativa que se celebra siempre coincidiendo con la celebración del Día del Árbol y en la que se planta un ejemplar de la especie elegida por cada nacimiento que se haya registrado ese año en el municipio. En esta ocasión, Arborízate supuso la plantación de 74 árboles en un parque público situado en el entorno de Covas de Lobos, muy próximo al cauce fluvial del Umia. Las especies elegidas este año son autóctonas y de fácil adaptación a un entorno como el que existe en Covas de Lobos, es decir, robles, abedules o saúcos entre otros.

En la actividad participaron un buen número de familias. | IÑAKI ABELLA

La actividad siempre suele implicar a un buen número de vecinos del municipio pero, en esta ocasión, la cifra de participantes estuvo por encima de lo esperado al tratarse de una jornada festiva en la que quisieron participar familias enteras. El alcalde del municipio, Samuel Lago, se mostraba a ayer satisfecho con el éxito de una iniciativa que «sirve para conmemorar el día de los bosques, pero que nosotros hemos vinculado con la natalidad con el objetivo de que cada nuevo nacimiento sirva para fomentar la conciencia medioambiental entre los habitantes del municipio.

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La plantación fue de árboles de diferentes especies. | IÑAKI ABELLA

El Concello modifica cada año las especies que se plantan coincidiendo con esta celebración. Cada año, la elección se realiza en función del tipo de terreno y ubicación en la que se van a plantar. Si este año se optó por especies que puedan soportar la humedad próxima de un río, en años anteriores, las especies elegidas fueron camelios o árboles frutales. En todas las ocasiones, la actividad sirvió para dotar de árboles algún espacio público recientemente recuperado y que se quiere convertir en un parque para el uso de los vecinos del municipio.