Aparente recuperación del pulpo: 125 toneladas y 2,3 millones de euros más

Mientras en la costa inglesa tienen problemas con la «plaga» de pulpo, en Galicia se siguen buscando fórmulas para favorecer su recuperación. La Consellería do Mar y el sector parecen haber dado con la tecla el año pasado, cuando a la parada temporal de actividad desarrollada en abril se sumaron dos meses de veda biológica, en mayo y junio.

La evolución histórica de la subasta de pulpo en las lonjas gallegas. | PESCA DE GALICIA

A tenor de lo que indican los registros de venta en lonja y lo que apuntan los biólogos, aquel descanso sentó bien al cefalópodo. Tanto es así que este año ya no se plantea el parón de abril y la veda se limitará a mayo y junio, salvo cambios de última hora.

Esto se debe a una aparente y esperanzadora recuperación de stocks, que es algo en lo que también tiene mucho que ver la presión ejercida por Gardacostas de Galicia para reducir los daños que causan los piratas, es decir, los pescadores que actúan de manera furtiva.

Así pues, ya sea debido a aquel descanso trimestral, al control de los servicios de vigilancia e inspección, a un mayor reclutamiento natural de individuos o por una combinación de estos y otros factores, la campaña iniciada el 1 de julio va ya por las 1.117 toneladas y los 13 millones de euros.

Dicho de otro modo, que las lonjas gallegas despacharon 125 toneladas más que en la campaña anterior –entre julio de 2024 y marzo de 2025– y vieron incrementados sus ingresos en 2,3 millones de euros.

Así aparece reflejado en los datos provisionales que maneja la Consellería do Mar a través de la plataforma tecnológica Pesca de Galicia, en la que queda claro que las lonjas de Ribeira, Vigo y Bueu son las claras dominadoras si de hablar de pulpo gallego se trata.

La arousana tras pasar de 246 a 256 toneladas, y de 2,7 a 3 millones de euros; la viguesa después de subir de 111 a 118 toneladas y de 1,2 a 1,4 millones de euros; y la buenense, convirtiendo las 83 toneladas y 899.000 euros del periodo julio 2024-marzo 2025 en 108 toneladas y 1,3 millones de euros en la campaña 2025-2026.

Estos últimos registros incluso permitieron a Bueu desbancar del podio a la «rula» de A Coruña, que en la actual campaña pierde fuelle y se limita (provisionalmente) a 80 toneladas y 794.000 euros.

Por detrás se sitúan puertos como Muros (69 toneladas desde el pasado 1 de julio), Corcubión (61), Fisterra (55), Cangas (48), Malpica (38), Aldán-Hío (34), Portonovo (32), Carnota-Lira (30) y Cambados (29 toneladas).

Respecto a las demás lonjas, pueden citarse las de O Grove, con 19 toneladas en el mismo periodo, Baiona, que roza las 14, y Marín, con 4 toneladas del preciado cefalópodo.

En líneas generales, todas las lonjas mejoran sus registros, de ahí lo de «aparente» recuperación, pues a pesar de ese aumento de volumen e ingresos, están todavía muy lejos los registros de los años de bonanza.

Prueba de ello es que si bien es cierto que las 1.232 toneladas subastadas en todo 2025 superaban las 1.183 con las que se cerró 2024, también lo es que esas cifras están a años luz de 2010, cuando se superaban las 4.200 toneladas, y de ejercicios como 1997, 1998, 2004, 2008, 2011 y 2016, todos ellos por encima de las 3.000 toneladas de pulpo.

Una especie, dicho sea de paso, que ha generado más de 400 millones de euros por la venta de 70.204 toneladas desde que hay registros asociados a Pesca de Galicia, es decir, desde 1997.

En estas tres décadas se despacharon casi 14.000 toneladas por valor de 72 millones de euros en las lonjas de la Zona I (Vigo), mientras que la Zona III (Arousa) se elevó por encima de los 80 millones de euros, aún vendiendo menos cantidad, 12.435 toneladas.

La Zona II (Pontevedra) facturó desde 1997 casi 54 millones de euros, en este caso con un volumen de 8.752 toneladas, situándose a continuación, en ambos casos con más de 7.000 toneladas, las zonas de Costa da Morte y Coruña-Ferrol.

Las lonjas más relevantes desde 1997 fueron también las de Ribeira, con 11.000 toneladas y 69 millones de euros; Vigo, 8.000 toneladas y 41 millones; A Coruña, con 6.800 y 38 millones, respectivamente; y Bueu, que en estas tres décadas colocó en el mercado 6.500 toneladas , para ingresar por ello 40 millones de euros.

400 millones de euros desde 1997

El pulpo generó más de 400 millones de euros desde que hay registros asociados a Pesca de Galicia. En estas casi tres décadas se despacharon 70.204 toneladas

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Las «rulas» más importantes

Las lonjas de pulpo más destacadas desde 1997 fueron Ribeira, con 11.000 toneladas, Vigo (8.000 toneladas), A Coruña (6.800 ) y Bueu (6.500).