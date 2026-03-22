El actor de Cambados Flako Estévez, otro talento arousano que brilló en los Mestre Mateo: «Llegar aquí fue un premio»

El talento arousano brilló en la noche de los Mestre Mateo. Además del isleño Marcos Nine, que se hizo con una nueva estatuilla, la comarca estuvo muy bien representada en esta decimocuarta edición, destacando la nominación del actor de Cambados Flako Estévez al premio como mejor interpretación protagonista masculina por su papel en «San Simón». No pudo ser, pero el cambadés no olvidará la experiencia de esta noche «mágica».

El intérprete ha participado en superproducciones de plataformas tan conocidas, como «Vivir sin permiso» o «Clanes», y en películas laureadas por la crítica como «O corno», aunque uno de sus papeles más entrañables fue en el anuncio más visto del año, el de la Lotería de Navidad.

Pero con la película de Miguel Ángel Delgado, que también competía en la categoría del mejor film, llegó un papel protagonista cuya interpretación le valió primero la inscripción en los Goya y después la nominación en estos galardones de la Academia Galega do Audiovisual, que se resolvieron el sábado.

Tras la gala, el cambadés relataba la experiencia en sus redes sociales, contando que al principio de la noche no estaba nervioso y que incluso le extrañaba no estarlo.

Como anécdota, se olvidó el discurso que había preparado por si finalmente decían su nombre. Hasta entonces, «en mi cabeza siempre tenía el mismo diálogo: Estate tranquilo, que va a subir Xoán Fórneas. Llega Mejor Montaje y ahí cambia mi estado; ahí sí estaba nervioso. Después venía la categoría a mejor actor en la que estaba nominado. El corazón acelerado, la cabeza repasando el discurso olvidado…».

Y cuando escuchó el nombre de quien finalmente se llevó el Mestre Mateo, Fórneas, precisamente, «llegó el miedo a que el ego del actor hiciese mella, apareciese… Pero no, salió la alegría por un compañero bien querido y por un actor que bien lo merece. Te quiero Xoán. Llegar aquí fue un premio y de esto no me olvidaré jamás», añadía en su publicación.

El actor aprovechó la visibilidad de la gala para colaborar con OncoBirezo, una asociación «totalmente apolítica, ya que creen que sus reivindicaciones no responden a colores o siglas, sino a una cuestión fundamental: la vida de las personas».

Así explicaba las cualidades de la plataforma formada por pacientes oncológicos que buscan el respaldo mayoritario de la sociedad para conseguir que el Hospital del Bierzo cuente con unos servicios y un personal médico «dignos para su zona sanitaria». Y así, lució una chapa con su lema: «Algún día es mucho».

Además de Flako Estévez, los otros arousanos que optaban a premio eran Uxía Vaello, por el vestuario de «San Simón», que también tiene otros vínculos arousanos, como que Antonio Caeiro y Margarita Teijeiro, de O Faiado da Memoria, colaboraron estrechamente gracias a sus investigaciones sobre la represión.

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Además, la vilagarciana Laura Piñeiro optaba al premio de Mejor Montaje por el trabajo realizado junto a Diana Touceda en «As liñas discontinuas».