O Salnés trabaja en nuevas fórmulas para eliminar nidos de velutina

Frenar la expansión de la avispa velutina es la principal función del servicio que creó la Mancomunidade de O Salnés hace una década. Sus integrantes han comenzado a experimentar con varios métodos que permitan detectar y eliminar cuanto antes un nido de velutina, especialmente los secundarios, que son donde se gesta la población de la siguiente campaña. Los técnicos están trabajando en varias cuestiones que pueden facilitar el descubrimiento de esos nidos y conseguir que dejen de ser un problema importante para todo el entorno en el que se ubican.

Mientras trabajan en esas cuestiones, los técnicos de la mancomunidade no han dejado de lado otras iniciativas que han demostrado su efectividad, como es el caso del trampeo, que siempre se acomete en los meses de febrero y marzo. En esta ocasión, se van a instalar más de 2.000 trampas por toda la comarca de O Salnés, ubicándolas en lugares próximos a donde se localizaron nidos secundarios y que fueron geolocalizados por el servicio.

Isaac Padín, miembro del servicio de la Mancomunidade, apunta a que el trabajo que está desarrollandco el servicio durante todos estos años «ha servido para frenar la expansión de la velutina, acabar con ella resulta imposible, pero se ha logrado una estabilización de las poblaciones». Eso se nota en el número de nidos que retiran cada año, una cifra que está rondando el millar, desde embrionarios hasta secundarios, los más espectaculares ya que llegan a alcanzar los 60 litros de capacidad.

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El servicio lo conforman dos trabajadores que cuentan con una furgoneta para sus desplazamientos y un camión para acceder a zonas complicadas, aunque la mejor arma para luchar contra los nidos de velutina «sigue siendo la carabina, es rápida, limpia y eficaz».