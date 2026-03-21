Música, gastronomía y 14 bodegas dan vida a una nueva fiesta del espumoso en Cambados

Cambados ha dado hoy el pistoletazo de salida a una nueva edición de la exaltación de los vinos espumosos «Essspop!» con una cata de algunas de las elaboraciones que se podrán degustar del 27 al 29. Como ya se había avanzado, el formato será el habitual, con stands bajo una carpa instalada en Torrado y con un programa complementario de actuaciones musicales y gastronomía.

La Concellería de Enoturismo invitó a representantes de la cofradía de pescadores, asociaciones vecinales y Zona Centro, bodegueros… y por supuesto autoridades del Concello para hacer un viaje por la subzona de O Salnés a través de esta elaboración que cada vez gana más en los mercados.

Fue un avance de lo que ofrecerán las 14 bodegas participantes en la edición de este año, la decimosegunda y que mantiene el cambio de fecha probado el año pasado. «Pasarla a Semana Santa gustó y sobre todo ayuda a cumplir el objetivo de desestacionalizar el consumo de este producto de altísima calidad. Además, supone un atractivo más para el turismo», expuso el concejal José Ramón Abal Varela.

Espumosos de la DO Rías Baixas, de pequeñas firmas e incluso rosados son algunas de las referencias que ofrecerán los elaboradores llegados de todo el territorio vinícola, aunque mayoritariamente de bodegas próximas. En concreto, son Albamar, Infido, Martín Códax, Lagar de Costa, Pablo Padín, Paco & Lola, Serylau, Castro de Gondes, Mar de Frades, Terra de Asorei, Tomada de Castro, Golpe a Golpe y Terra de Lantaño.

Participantes en la cata de presentación. / Iñaki Abella

La inauguración será a las 20.00 horas del día 27 y el cartel musical estará compuesto por Take it Easy, Chiña, el grupo tributo a los Hombres G Sufre Mamón y Galifank Grass. No faltará la zona gastro.

Nuevamente, la organización se ha encargado a la empresa especializada en eventos de promoción vitivinícola de Jacobo Aragunde, que hoy guio a los participantes en la cata previa, que tuvo lugar en la plaza de Asorey.

En cuanto a los horarios, serán de 12.00 a 15.00 horas y de 19.00 a 22.30 horas. Aunque el domingo solo habrá de mañana.

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Abal Varela recordó que hace un par de semanas realizaron una presentación de la fiesta en Ourense, junto a autoridades y agentes sociales y económicos, e indicó que esta será la tónica a partir de ahora, eligiendo cada año una ciudad gallega diferente para promocionar el evento.