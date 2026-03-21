El gobierno de Vilagarcía replica a la Diputación: «Renunció a tres millones, no puede dar lecciones»

La exclusión de Cambados y Vilagarcía del II Plan Extra escribió hoy un nuevo episodio político. Los principales partidos de la oposición están exprimiendo al máximo la importante pérdida de fondos y ofrecieron nuevas comparecencias y comunicados pidiendo incluso cabezas -la del concejal cambadés de Obras-. Por su parte, el gobierno vilagarciano salió al paso de las duras acusaciones de Luis López: «El presidente de la Diputación que perdió tres millones de euros de fondos europeos no es quien de criticar».

La tesis defendida por los ejecutivos socialistas de ambos municipios de que la denegación de ayudas que podrían haber alcanzado los 700.000 euros era subsanable y por tanto ven mala fe, no encuentra compasión entre sus opositores del mismo color político que el gobierno provincial. Así, además de volver a acusarles de realizar una «gestión nefasta», le reprochan «falta de ambición» y «desperdicio» de la oportunidad del Extra.

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja, lamentó que «optaran a menos de la mitad de lo que nos ofrecía por no presentar un proyecto más ambicioso». El equipo de Alberto Varela podía haber obtenido hasta 1,1 millones de euros, pero como ya tenía una parte de fondos europeos, solo concurrió con 540.000 euros. Todo esto en función del baremo que hubiera obtenido su propuesta.

Candidata en las municipales

También en el caso de Cambados, que podría haber optado a 900.000 euros, como expuso la popular Sabela Fole que ante esto y el hecho de haberse quedado fuera por no presentar el presupuesto mínimo le parece suficiente motivo para «cesar de manera inmediata» al concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, y así se lo pide al alcalde y socio socialista Samuel Lago: «Ha llegado a la cumbre de su incapacidad, que ponga a alguien más competente».

Al regidor le acusa de «dejadez de funciones» por dejar en sus manos el asunto, pero «es una anomalía que ejemplifica las muchas deficiencias del cuatripartito: no funciona como un gobierno, sino como cuatro departamentos estancos». Y por cierto, quiere saber qué opina el resto, BNG y Somos. Asegura que «existe un fuerte malestar», pues Lago «les dice que hay que recortar, pero ven que el dinero vuela por ineficacia».

Concejales del PP de Vilagarcía en su comparecencia. / FdV

En cambio, Abal Varela confía en que la enmienda de última hora resulte porque «hay un precedente en Ribadumia» y le reclama a Fole que «abandone la oposición destructiva» que, según asegura, disgusta incluso a concejales de su partido y le puede costar la candidatura en las próximas municipales. «Hay una fuerte división interna y el PP ha hecho encuestas en O Salnés y le dan francamente mal en Cambados por su actitud de ir en contra de los intereses de los cambadeses», declaró.

«Ni una obra bien»

Volviendo a Vilagarcía, el grupo de Granja aseguró que ya son «millones» de euros perdidos por un ejecutivo que «siempre llega tarde. No hay ni una sola obra que haya ido en plazo. Se les pasan los días pidiendo prórrogas de las prórrogas mientras las oportunidades se escapan» Como ejemplo puso Clara Campoamor, el albergue, la piscina de Fontecarmoa…

«Los vecinos pagan impuestos de primera, pero reciben una gestión y servicios de tercera», añadió, acusándoles de ejercer el «victimismo», de presentar «siempre los mismos proyectos» y de «no ofrecer ya soluciones, solo tienen excusas. Vilagarcía necesita un cambio de rumbo urgente, el gobierno está agotado, sin ideas. A Varela ya se la ha puesto cara de exalcalde». Asimismo, les acusó de usar a los técnicos del Concello «como escudo. Como gobierno tienen la obligación de supervisar, gestionar y de dar la cara», añadió.

Y en cuanto a Ravella, hoy reiteraron su «respeto» por los técnicos provinciales, pero insisten en la existencia de «nuevas directrices políticas» y, según defienden,enterarse por los medios sin la exclusión aprobada es la «principal prueba». De hecho, no retiran la intención de acudir a los tribunales y acusan al presidente provincial de usar siempre «débiles justificaciones» para «atacar a Vilagarcía». «Ahora son las mismas de junio de 2025: proyecto básico, no ejecutable y falta de documentación. No es casual, es que, a falta de argumentos recurren a la repetición de mentiras o falsas verdades».

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Asimismo, le piden que explique por qué «renunció voluntariamente a los 3 millones» que, aseguran, había dejado el gobierno socialista de Carmela Silva para rehabilitar los museos de Pontevedra. «Y lo hizo dos años después, aun teniendo dos más para ejecutarlos (…) Si esto no es fracaso, ineficacia o incapacidad de gestión solo queda pensar que es vagancia, desinterés o peor aún, la intención de perjudicar a un gobierno municipal de otro signo político».