Educación tiene en agenda el cambio de horario de Rubiáns y nuevos baños para Castrelo

Si todo marcha según lo previsto, el CEIP San Tomé de Cambados podrá disfrutar dentro de un mes de la ampliación que se está ejecutando y que cumple una vieja demanda de la comunidad escolar porque llevan años apretados hasta el punto de que el espacio de la biblioteca ha desaparecido y a veces han tenido que usar el comedor para dar clases.

Con casi un millón de euros, es una de las grandes inversiones que está realizando la Consellería de Educación en la comarca de O Salnés y su área de influencia junto con las del colegio Rosalía de Castro de O Grove, el instituto de Caldas de Reis y el CIFP Fontecarmoa de Vilagarcía, movilizando más de 25 millones de euros.

Pero también hay cuestiones menores, aunque no menos importantes, que van camino de ser atendidas. Así, el conselleiro Román Rodríguez, que visitó las obras del centro cambadés, confirmó que acaban de adjudicar la renovación de los baños de Infantil del CEIP de Castrelo, que están en un estado lamentable, según viene denunciando la comunidad educativa y el Concello. Los del piso superior, de Primaria, tampoco están mejor y según el mandatario su reforma también está contemplada, pendiente de unos ajustes técnicos para contratarla.

Asimismo, las autoridades mantienen lo dicho en febrero en el Parlamento de Galicia: que están abiertos a modificar el horario del CEIP de Rubiáns, que lleva quince años peleando por su modificación porque, tal y como está ahora, impide una correcta conciliación; apenas hay tiempo para comer y coger el autobús.

«Por nuestra parte nunca ha habido problema por cambiar el horario y lo dijimos desde el principio. Estamos pendientes única y exclusivamente de la adjudicación por parte de Mobilidade del servicio de transporte escolar porque no podemos imponer unos horarios si la empresa no va a poder hacerlo, es de sentido común. En cuanto se adjudique, volveremos a hablar con ellos», declaró el jefe territorial en Pontevedra, César Pérez Ares, a preguntas de este medio.

El proyecto elimina barreras arquitectónicas como la escalera de bajada a las pistas deportivas. / Iñaki Abella

Pérez cree que la salida a licitación puede producirse en unos meses -se anunció el pasado verano, pero se abrió una fase de consultas- y recordó que resulta fundamental para conocer la nueva configuración de las rutas. De hecho, no lo han concedido ya porque lo veían inviable con la actual. Cubre hasta diez centros de la ciudad y un cambio en uno afectaría a la organización global.

La biblioteca tendrá vida por las tardes

En cuanto a las obras del San Tomé, van a buen ritmo. El 80% está ejecutado y la adjudicataria calcula que estarán terminadas dentro de un mes. El director del centro, Manuel Felpeto, espera poder ocupar la ampliación antes de que finalice el curso, aunque la biblioteca puede tardar un poco más ante la necesidad de reorganizar y catalogar sus fondos pues, con la pandemia, fue necesario ocupar su ubicación y ahora está dispersa. Pero, además, «queremos que no sea únicamente un espacio de uso lectivo por la mañana, también queremos darle vida por la tarde».

«Va a resultar en una mejora cuantitativa y cualitativa para la actividad diaria del centro», apuntó el conselleiro, destacando además el avance en accesibilidad mediante la instalación de un ascensor; un sistema de pasarelas que sustituirán las escaleras, permitiendo a las personas con movilidad reducida acceder a las pistas deportivas; o la elevación del suelo del gimnasio, eliminando otra barrera arquitectónica.

En concreto, la ampliación en sí, que se ha ejecutado aprovechando un espacio de desván, habilita cuatro aulas nuevas, dos convencionales y dos de desdoble, así que se pueden reorganizar espacios para cubrir las necesidades diarias actuales del alumnado y ejecutar también más cómodamente proyectos educativos como Espazo Maker o Polos Creativos, que ahora o no existen o carecen de un lugar adecuado. De hecho, no se trata de acoger más alumnado, aunque es de los pocos de la comarca que crece en matriculación.

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Desde el CEIP San Tomé destacaron la «estupenda coordinación» de Construcciones Abal para compatibilizar las obras con la actividad lectiva. Y el conselleiro recordó que la obra forma parte del Plan de nova arquitectura pedagóxica que en estos momentos también está ampliando, mejorando y modernizando el IES Aquis Celenis (5,4 millones), el CIFP Fontecarmoa (3,7 millones) y el CEIP Rosalía de Castro (1,7 millones).