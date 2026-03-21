La Diputación sufraga el 40% del centro logístico de servicios de O Salnés

La Diputación de Pontevedra ha confirmado a la Mancomunidade do Salnés la ayuda de 250.000 euros para sufragar un 40% del proyecto de reforma y conversión de la nave de Sete Pías en su Centro Loxístico Multiservizos. El presupuesto supera los 600.000 euros, pero también han conseguido una ayuda autonómica.

Se trata de un proyecto estratégico y, en estos casos, «la Diputación siempre va a estar ahí», declaró su presidente, Luis López. Y es que las instalaciones van a centralizar toda la gestión de servicios básicos, además del parque de maquinaria, la escuela de hostelería, el Salnes Lab y acoger un cerebro digital para ser más eficientes en la gestión del agua y la basura, que están digitalizando con tal fin.

«Marcará un antes y un después», destacó López, que estuvo vistiéndola junto al presidente comarcal, David Castro, al que felicitó. «Demuestran capacidad para planificar a largo plazo, entienden la colaboración con administraciones como la Diputación o la Xunta como el camino más corto para la meta e avanzan siempre por la senda de la sostenibilidad y la innovación», manifestó.

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Con las inversiones, esta nave, por la que pagaron 700.000 euros, supone un patrimonio para los nueve concellos de casi dos millones. El propósito es que empiece a funcionar a finales de año porque en noviembre tienen que justificar la subvención autonómica.