La Diputación aprueba fondos para Meaño y Ribadumia

La Diputación aprobó ayer nuevas aportaciones del Plan +Provincia, valoradas en más de 1,7 millones de euros. Así, Vilaboa recibe 77.000 euros para el pavimentado de una vía en Barciela, en Santa Cristina de Cobres; Poio recibe 340.000 euros para que asuma parte de la financiación de las obras de mejora de las estaciones de bombeo de agua residuales de A Seca y el puerto de Campelo.

En la línea 2, la de gasto corriente, Baiona percibe 305.000 euros; Nigrán, 96.000 y Ponteareas, 119.00 euros. Y por ultimo, en la línea 3, de activación de empleo, son siete nuevas aportaciones por valor de un millón de euros a los ayuntamientos de Agolada, Ribadumia, Covelo, Meaño, Mondariz, Poio y Sanxenxo para impulsar un total de 96 nuevas contrataciones.