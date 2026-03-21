Cambados ve bien el ENIL, pero primero analizará los posibles perjuicios

El Concello de Cambados ve con buenos ojos la petición de los ecologistas de declarar buena parte del litoral urbano como Espazo Natural de Interese Local (ENIL). No obstante, aún tiene que «madurarlo mucho» dadas las implicaciones y restricciones que puede tener sobre el marisqueo y las propiedades privadas y públicas y sus usos, porque «puede ser perjudicial en algunos aspectos».

Así lo indica el alcalde, Samuel Lago, quien señala que, en principio, los beneficios de proteger un ámbito de 91 hectáreas parecen claros como «elemento de protección» de los recursos naturales y sobre todo como lugar de refugio para las aves, además de que «sería un nuevo distintivo» para el municipio.

No obstante, antes de iniciar el trámite ante la Xunta, quieren conocer todos los efectos que tendría la declaración de esta figura que daría protección legal a una buena parte del litoral urbano, aunque la implicación es menor que la de un parque natural o nacional.

En primer lugar, el regidor piensa en el sector del mar y, de hecho, cuenta que durante la reunión con el Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) y SEO Birdlife, las mariscadoras expresaron su «preocupación». Según los promotores, se podría compatibilizar esta actividad tradicional y, de hecho, ya sucede en otros puntos con protecciones parecidas. Sin embargo, desde la Cofradía también van a estudiar el extremo y ayer mantenían una reunión para abordar estas y otras cuestiones.

El ámbito propuesto por los ecologistas. / FdV

Según Lago, también tienen que estudiar si podría hipotecar el desarrollo urbanístico del ámbito que rodea al estanque de A Seca y al saco de Fefiñáns. Explica que actualmente no hay fincas urbanizables, pero las Normas Subsidiarias contemplan la posibilidad de desarrollar un plan especial en este punto, el cual podría conllevar la declaración de edificabilidades.

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Asimismo, les preocupan, por ejemplo, las instalaciones de O Pombal, a efectos de que «pueda conllevar restricciones lumínicas para evitar efectos negativos sobre la fauna».