Los biólogos aconsejan ampliar seis meses más el cese del marisqueo

El pasado mes de octubre la Consellería do Mar concedió a 263 titulares del permiso de explotación marisquera de la cofradía de pescadores mancomunada de San Martiño –con sede en O Grove y socios de esta localidad, Meaño, Cambados, Poio, Sanxenxo y Ribadumia– un cese de actividad «por causa de fuerza mayor» y parcialmente subvencionado, con unos ingresos de alrededor de mil euros mensuales.

La razón no tenía nada que ver con el tren de tormentas que meses después causaría estragos en no pocos bancos marisqueros gallegos, ya que todavía no se había producido, sino que se justificaba el cierre de las autorizaciones por el lento crecimiento de los bivalvos.

La medida empezó a dar resultados, a pesar de que las incesantes lluvias registradas desde enero también afectaron a esos bancos en fase de recuperación.

Pero ya se había advertido en octubre desde la propia Consellería y la cofradía que los seis meses de paro quizás no iban a ser suficientes para garantizar el óptimo crecimiento de la producción, de ahí que se acordara realizar nuevos muestreos este mes para determinar una posible ampliación del cese de actividad.

Elena Suárez, directora territorial de Mar en Vigo, y la conselleira, en una reciente visita a O Grove. / FdV

A la espera de resultados y de un posicionamiento oficial por parte de la Xunta, a estas alturas puede decirse ya que los informes preliminares y las recomendaciones de los biólogos aconsejan ampliar el parón seis meses más, tal y como defendió el pósito hace un par de semanas.

Desde la cofradía aludían a una «mortandad absoluta de la almeja babosa», pero también a «una preocupante falta de crecimiento de la almeja japónica y de la fina».

La idea es completar un cese de actividad «por causa de fuerza mayor» equivalente a un año, de tal modo que el marisqueo a pie podría retomarse en vísperas de la Festa do Marisco.

«Era previsible que este mes los bivalvos seguirían sin dar la talla, por eso cuando se tomó la decisión del cese durante seis meses ya se dejó la puerta abierta a una revisión y posible ampliación», insisten en la cofradía que dirige María Besada.

Se trata, cabe insistir, de una decisión de carácter técnico sustentada en los informes de los biólogos de la propia cofradía y de la Consellería que dirige Marta Villaverde en base a muestreos que pusieron de manifiesto la precaria situación de la población de especies como la almeja babosa, la japonesa y la fina.

Así consta en el «Informe sobre la situación del plan de gestión de moluscos bivalvos y gasterópodos a pie en zonas de autorización de la cofradía de O Grove», en el cual se recomendó paralizar el plan de explotación inicialmente previsto para adaptarlo «a las circunstancias actuales».

De ahí que Mar, desde el convencimiento de que seguir trabajando comprometería la sostenibilidad del sector, decidiera «el cierre temporal de la actividad extractiva por un periodo (prorrogable) de seis meses», tratando con ello de revertir «la gran caída de producción» del último lustro, acentuada en los dos últimos años.

Este cese de actividad para «dejar respirar al mar y los bivalvos» es el primero de San Martiño, que únicamente había parado durante la pandemia por covid.

Pero no es una inactividad total, sino que insta al sector a realizar «múltiples actividades de semicultivo para favorecer la recuperación de los bancos», tales como el traslado de recursos desde zonas «C» , retirada de algas, eliminación de depredadores, siembras y tareas de oxigenación del lecho marino.